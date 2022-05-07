快訊

快篩視為確診爭議 陳建仁力推1書被起底「作者就是自己」

研究：Omicron並未消滅Delta 未來恐捲土重來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？圖片來源/unsplash
地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

一年一度的母親節快到了！想要買蛋糕犒賞辛勞整年的媽媽，千層蛋糕就是個不錯的選擇，層次分明的餅皮，加上鮮奶油入口即化而不膩的口感，向來深受網友喜愛，然而千層蛋糕口味百百種，一起來看看網友們怎麼選吧！

草莓」千層蛋糕酸甜不膩 不清楚長輩口味愛好選「芋頭」最穩

觀察網友熱議的千層蛋糕口味，發現以「草莓」口味位居聲量冠軍，不少人認為草莓酸甜的滋味與鮮奶油是完美搭配，不僅能中和鮮奶油的油膩感，咬下時吃到滿滿果肉更是讓人直呼過癮，每年在草莓季時皆獲得不少討論聲量，網友大讚「草莓千層只吃一塊真的不夠，必需要直接打包六吋回家啊！」。而一同上榜的水果千層蛋糕還有「芒果」與「檸檬」兩款口味，在網路上也皆廣受好評。

top8最受歡迎千層蛋糕 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖
top8最受歡迎千層蛋糕 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

另外，在各大便利商店與超市推出的「抹茶」千層蛋糕則吸引不少抹茶控嚐鮮，能在討論區上看到不少有關商品的評價，網友多留言如「以價錢來說可以買來解饞」、「就是吃CP值的啊！」等，認為與甜點專賣店相比「CP值」是最吸引人的賣點，而抹茶與鮮奶油的搭配也能降低苦澀感，大大提升抹茶口味的魅力；至於「巧克力」作為經典的甜點口味，店家也時常在千層蛋糕上作出變化，推出如「熔岩巧克力千層」、「髒髒巧克力千層」、「巧克力酒心千層」等，可見巧克力口味的人氣仍高居不下。

最後「起司」和「芋頭」千層蛋糕也是不少店家時常在母親節推出的限定口味，其中在討論區上就有網友提到「我媽媽愛起司千層！」、「(蛋糕口味)選芋頭安全牌」、「身邊長輩都覺得芋頭ok」、「買給媽媽秒選芋頭」等，認為長輩普遍不喜歡太甜的口味，也因此使起司和芋頭口味的千層蛋糕成為母親節的熱賣品。

千層蛋糕雖然熱量驚人，但帶給人的療癒感也足以讓煩惱煙消雲散，以上網友推薦的口味你都有嘗試過了嗎？不妨趁著母親節與媽媽一起大飽口福吧！

觀看原文→https://bit.ly/37eclgQ

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

草莓

延伸閱讀

母親節搞「孝」！晶華迷你貴妃壽桃 Kuso造型勝出

好市多新甜點「回購率100％」 網狂喊：還超便宜

好市多又推超罪惡甜點！ 吃貨看了崩潰：跑10圈操場都不夠

身分證「3碼中1碼」披薩免費吃、外帶也適用！Tino堤諾比薩母親節4優惠，穿豹裝.姓名同音也可以

相關新聞

簡單卻不失美味 熱議日式丼飯有這些！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「日式丼飯」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的丼飯類型。

夏天不怕手痠滿頭汗！網推大風量、速乾款吹風機都在這

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「吹風機」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大吹風機品牌網路聲量排行與吹風機選購因素有哪些。

輕盈美味的沙拉搭配！網友熱議5大醬汁與佐料

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「沙拉」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的沙拉醬汁與配料。

地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「千層蛋糕」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前八大千層蛋糕口味網路聲量排行。

追劇必備洋芋片！網推「這口味」配啤酒最過癮

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「洋芋片」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大洋芋片品牌網路聲量排行，以及六大網友熱議洋芋片口味有哪些。

來趟迷人的南歐之旅！SABON呈現水果香氛，加碼仙女瓶

還是無法自由出國的現在，來趟南歐之旅吧！SABON帶領大家踏入南歐市集中，以水果芬芳呈現出南歐的自然悠閒一面，2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。