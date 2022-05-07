地表最邪惡高熱量甜點 千層蛋糕口味怎麼選？

【文·Social Lab社群實驗室】

一年一度的母親節快到了！想要買蛋糕犒賞辛勞整年的媽媽，千層蛋糕就是個不錯的選擇，層次分明的餅皮，加上鮮奶油入口即化而不膩的口感，向來深受網友喜愛，然而千層蛋糕口味百百種，一起來看看網友們怎麼選吧！

「草莓」千層蛋糕酸甜不膩 不清楚長輩口味愛好選「芋頭」最穩

觀察網友熱議的千層蛋糕口味，發現以「草莓」口味位居聲量冠軍，不少人認為草莓酸甜的滋味與鮮奶油是完美搭配，不僅能中和鮮奶油的油膩感，咬下時吃到滿滿果肉更是讓人直呼過癮，每年在草莓季時皆獲得不少討論聲量，網友大讚「草莓千層只吃一塊真的不夠，必需要直接打包六吋回家啊！」。而一同上榜的水果千層蛋糕還有「芒果」與「檸檬」兩款口味，在網路上也皆廣受好評。

top8最受歡迎千層蛋糕 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖

另外，在各大便利商店與超市推出的「抹茶」千層蛋糕則吸引不少抹茶控嚐鮮，能在討論區上看到不少有關商品的評價，網友多留言如「以價錢來說可以買來解饞」、「就是吃CP值的啊！」等，認為與甜點專賣店相比「CP值」是最吸引人的賣點，而抹茶與鮮奶油的搭配也能降低苦澀感，大大提升抹茶口味的魅力；至於「巧克力」作為經典的甜點口味，店家也時常在千層蛋糕上作出變化，推出如「熔岩巧克力千層」、「髒髒巧克力千層」、「巧克力酒心千層」等，可見巧克力口味的人氣仍高居不下。

最後「起司」和「芋頭」千層蛋糕也是不少店家時常在母親節推出的限定口味，其中在討論區上就有網友提到「我媽媽愛起司千層！」、「(蛋糕口味)選芋頭安全牌」、「身邊長輩都覺得芋頭ok」、「買給媽媽秒選芋頭」等，認為長輩普遍不喜歡太甜的口味，也因此使起司和芋頭口味的千層蛋糕成為母親節的熱賣品。

千層蛋糕雖然熱量驚人，但帶給人的療癒感也足以讓煩惱煙消雲散，以上網友推薦的口味你都有嘗試過了嗎？不妨趁著母親節與媽媽一起大飽口福吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》