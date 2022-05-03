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沙茶魚鬆蛋捲遇上咖啡？年輕女力結合巧思 迸出新滋味
母親節將至，嘉義知名「里響咖啡」與林聰明沙鍋魚頭合作，分別以阿里山咖啡和古早味魚鬆蛋捲兩項代表性產品，攜手推出伴手禮盒「抵嘉蛋里」，獲市長黃敏惠讚揚，剛上市詢問度就破錶，民眾打電話訂購，工作人員忙到手軟。
林聰明沙鍋魚頭每逢假日門口大排長龍，近日強勢推出沙茶魚鬆蛋捲別具特色，鹹甜組合穠纖合度，刺激味蕾給消費者不同以往感受，許多消費者慕名而至，在店外排成長龍，不僅要吃砂鍋魚頭，更有多人衝著沙茶魚鬆蛋捲而至。
阿里山咖啡豆因近年屢屢獲獎，在國際逐漸打響知名度，「抵嘉蛋里」禮盒內咖啡豆源自嘉義知名咖啡品牌「里響咖啡」，此次特別挑選阿里山4大莊園咖啡豆，負責人許茹茵親自上山找尋頂尖風味，層層把關也深耕推廣阿里山咖啡。
此次推出特別款「浸泡式咖啡」，讓咖啡像茶包一樣放入熱水就能泡開，喝咖啡配蛋捲更顯氣質優雅。
黃敏惠認為，「抵嘉蛋里」從外盒到品牌精神都充分凸顯嘉義在地濃濃人情味。嘉義就像一個慈祥的母親，無論自己的孩兒在哪打拼，都「在家等你」，魚鬆蛋捲跟阿里山咖啡是絕配，期望嘉義未來有更多優質品牌聯名，傳遞嘉義在地好風情。
「抵嘉蛋里」蛋捲咖啡禮盒於里響咖啡官網販售，每盒580元，即日起至5月8日期間也推出小活動，凡購買禮盒並把想傳遞的心意回傳，官方就會把心意手寫在附贈「插畫小卡」中。另也在新光三越APP上販售，可線上訂購。
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