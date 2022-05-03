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我就問到底誰是誰？傑瑞德雷托的雙胞胎造型太有效果！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
傑瑞德雷托和GUCCI創意總監Alessandro Michele原本就有明星臉。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托和GUCCI創意總監Alessandro Michele原本就有明星臉。圖／GUCCI提供

每年幾乎都會參與大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）的男星傑瑞德雷托，今年在紅毯上再次搶走眾人焦點，因為他與本來就有明星臉的GUCCI創意總監Alessandro Michele化身雙胞胎，以同樣的衣服、同樣的髮型現身，帶來超強戲劇效果。

身為GUCCI代言人，傑瑞德雷托每次出席Met Gala都穿著品牌的服飾，善盡義務，也總是帶來滿滿話題，比如他在2019年穿著GUCCI服裝、拎著自己頭顱的經典造型。他與Alessandro Michele的私交很好，近年來，他的髮型和鬍鬚造型其實也一直被認為跟Alessandro Michele是「異父異母」的雙胞胎。

既然大家都說他們是雙胞胎？那這次兩人乾脆就用一模一樣的打扮連袂出席！兩人以同款式的刺繡劍領西裝西裝搭配白襯衫、桃紅緞面蝴蝶領結，還以同樣的波浪長髮配鑽飾髮夾、拎同款麂皮手拿包，除了身高有點差異之外，光憑其他條件幾乎難以分辨誰是誰。搞怪之餘，兩人精緻的正裝造型，其實也有呼應到「Gilded Glamour鍍金時代魅力」的著裝風格喔！

傑瑞德雷托。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托（中）和GUCCI創意總監Alessandro Michele（左）原本就有明星臉。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托（中）和GUCCI創意總監Alessandro Michele（左）原本就有明星臉。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托和GUCCI創意總監Alessandro Michele原本就有明星臉。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托和GUCCI創意總監Alessandro Michele原本就有明星臉。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托今年在Met Gala紅毯上與本來就有明星臉的GUCCI創意總監Alessandro Michele化身雙胞胎，以同樣的衣服、同樣的髮型現身，帶來超強戲劇效果。圖／GUCCI提供
傑瑞德雷托今年在Met Gala紅毯上與本來就有明星臉的GUCCI創意總監Alessandro Michele化身雙胞胎，以同樣的衣服、同樣的髮型現身，帶來超強戲劇效果。圖／GUCCI提供

雙胞胎 西裝 髮型

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