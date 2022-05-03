我就問到底誰是誰？傑瑞德雷托的雙胞胎造型太有效果！

每年幾乎都會參與大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）的男星傑瑞德雷托，今年在紅毯上再次搶走眾人焦點，因為他與本來就有明星臉的GUCCI創意總監Alessandro Michele化身雙胞胎，以同樣的衣服、同樣的髮型現身，帶來超強戲劇效果。

身為GUCCI代言人，傑瑞德雷托每次出席Met Gala都穿著品牌的服飾，善盡義務，也總是帶來滿滿話題，比如他在2019年穿著GUCCI服裝、拎著自己頭顱的經典造型。他與Alessandro Michele的私交很好，近年來，他的髮型和鬍鬚造型其實也一直被認為跟Alessandro Michele是「異父異母」的雙胞胎。