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國際旅行回溫 搭阿聯酋航空送「杜拜觀光遊輪行程」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
5月使用My Emirates Summer Pass，可免費搭乘杜拜碼頭郵輪，從阿拉伯灣欣賞杜拜無與倫比的天際線美景。圖／阿聯酋航空提供
5月使用My Emirates Summer Pass，可免費搭乘杜拜碼頭郵輪，從阿拉伯灣欣賞杜拜無與倫比的天際線美景。圖／阿聯酋航空提供

各國陸續開門，觀光活動逐漸熱絡。阿聯酋航空將登機證變身「解鎖杜拜的優惠通行證」。即日起至9月30日，阿聯酋航空登機證將成為My Emirates Summer Pass，期間所有停留杜拜旅客都可享各樣獨有體驗。

活動期間，阿聯酋航空旅客只需出示登機證與有效身份證明文件，即可於杜拜境內數百家店家、觀光景點及餐廳享受超值折扣。

其中，5月入境杜拜的旅客可免費搭乘杜拜碼頭遊輪（Dubai Marina Cruise），從阿拉伯灣欣賞杜拜無與倫比的天際線美景。僅需當天在售票櫃台出示有效的電子或紙本登機證與身份證明文件，即可於5月1日至31日的上午10點至下午4點免費搭乘Tour Dubai為時一小時的碼頭觀光遊輪行程（Marina Sightseeing Cruise）。

此外，也包括Calvin Klein與Tommy Hilfiger等頂級設計師品牌折扣，或在香氛品牌Bath & Body Works盡情享受購物樂趣。家庭旅客還可在亞特蘭提斯水上樂園（Atlantis Aquaventure）一起清涼一夏，或到IMG冒險世界樂園（IMG world of Adventure），體驗的刺激遊樂設施。

另有索菲特水療中心（Sofitel Spa）使用歐舒丹產品放鬆紓壓，或參加阿拉伯探險之旅（Arabian Adventures）的私人沙漠之旅，在日落時一睹英姿颯爽的阿拉伯大羚羊。

不僅如此，旅客還可以優惠價搭乘市區觀光巴士、在郵輪上捕捉杜拜灣的史詩景觀，或使用My Emirates Pass在任何一間Rove飯店與雅高酒店（Accor Hotels）享有8折的餐飲優惠。

相關優惠資訊可查：www.emirates.com/myemiratespass

阿聯酋航空My Emirates Pass推出夏日限定版，解鎖杜拜多重優惠。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空My Emirates Pass推出夏日限定版，解鎖杜拜多重優惠。圖／阿聯酋航空提供

杜拜 登機證

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