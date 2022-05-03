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放送性感床照 鄭浩妍穿辣短洋裝解鎖Met Gala處女秀！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鄭浩妍的波浪髮型則是配合今晚「Gilded Glamour鍍金時代魅力」dress code的重點，展現隨心所欲的狂放姿態。圖／摘自IG
鄭浩妍的波浪髮型則是配合今晚「Gilded Glamour鍍金時代魅力」dress code的重點，展現隨心所欲的狂放姿態。圖／摘自IG

今年參與Met Gala的亞洲面孔，除了《媽的多重宇宙》的楊紫瓊之外，還有《魷魚遊戲》的鄭浩妍、《永恆族》的陳靜等人。鄭浩妍身為Louis Vuitton（LV）品牌大使，當然選擇LV的服飾現身會場，而陳靜向來跟LV關係也不錯，同樣以LV的設計作為今年Met Gala的造型首選。

LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière表示，今年他想要展現「設計應該經久耐用」的理念，響應環保、永續潮流，所以包括鄭浩妍、陳靜在內於本屆活動中穿LV服飾的所有明星，都選擇的是典藏作品或是之前穿過的單品。

首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身，這件衣服在胸前和接近腰間的部位都以鏤空剪裁展現變化，小秀性感，搭配黑色長靴增添帥氣。而她的波浪髮型則是配合今晚「Gilded Glamour鍍金時代魅力」dress code的重點，展現隨心所欲的狂放姿態。而陳靜穿的則是2022春夏系列的禮服，外搭2020早春的斗篷。誇張的裙擺也展現出鍍金年代的輝煌氣派。

今年LV大軍還包括穿上白色羽毛洋裝的艾瑪史東、帥氣褲裝的Chloë Moretz。其中艾瑪史東的洋裝也有特別意義—是Nicolas Ghesquière當初為她量身定做，她曾在自己婚禮中穿過的小洋裝。

今年Met Gala的LV大軍。圖／摘自IG
今年Met Gala的LV大軍。圖／摘自IG
艾瑪史東的洋裝也有特別意義—是Nicolas Ghesquière當初為她量身定做，她曾在自己婚禮中穿過的小洋裝。圖／摘自IG
艾瑪史東的洋裝也有特別意義—是Nicolas Ghesquière當初為她量身定做，她曾在自己婚禮中穿過的小洋裝。圖／摘自IG
鄭浩妍、LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière、艾瑪史東。圖／摘自IG
鄭浩妍、LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière、艾瑪史東。圖／摘自IG
首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身。圖／摘自IG
首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身。圖／摘自IG
今年Met Gala的LV大軍。圖／摘自IG
今年Met Gala的LV大軍。圖／摘自IG
首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身。圖／摘自IG
首次參與Met Gala的鄭浩妍穿了一件LV 2017年渡假系列的深藍色麂皮短洋裝現身。圖／摘自IG

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