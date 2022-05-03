母親節搞「孝」！晶華迷你貴妃壽桃 Kuso造型勝出

疫情緊繃時刻要歡度母親節，不少飯店餐廳內用轉外帶，甜蜜的母親節蛋糕也成必要入手的歡慶禮。其中，台北晶華酒店推出中式造型蒸點「迷你貴妃壽桃」，以精巧的唐朝貴妃造型勝出，異軍突起，成為酒店今年最熱賣的母親節甜品。

「迷你貴妃壽桃」是由晶華酒店旗下、位於臺北故宮博物院旁的故宮晶華廚藝團隊創作，發想自唐人宮樂圖，這幅名畫描繪了宮中女眷圍着長桌宴飲行樂的場面，貴婦們挽起髮髻、穿著華服，展現雍容華貴的姿態。

晶華主廚團隊將麵糰加入竹碳粉捏成貴妃髮髻，白色麵糰包入奶黃、豆沙、芝麻等蜜料內餡後捏成鵝蛋臉型，之後烙印精緻的五官、黏上黑色的髮髻、綴以澄粉燙熟做成的半透明髮簪，再放入蒸籠蒸透，才完成費時費工又小巧可人的「迷你貴妃壽桃」。9入裝原價1,080元、特價880元，5月8日前可於「晶華美食到你家」線上平台預訂。

壽桃象徵健康長壽與喜氣，台北萬豪中點師傅也打造出可愛版的「子母壽桃」。選用二次發酵麵糰，使大壽桃外皮更加蓬鬆Q彈，再將綿密細緻的紅豆餡包入麵糰，並包入輕巧可愛的小壽桃。子母壽桃一組1,280元(內含12入小壽桃)、小壽桃6入一組單售600元。

台北遠東香格里拉各餐廳於5月7、8日獻上母親節限定美饌，考量防疫，特別將多間客房打造成專屬用餐包廂；此外，上海醉月樓及香宮也提供母親節餐點外帶。The Cake Room同步推出三款母親節限定蛋糕，除了水果入味，也有「冰紛莓一刻」覆盆莓開心果冰淇淋蛋糕，冰涼爽口；另有以台灣荔枝為主角的「玫好馨意」玫瑰荔枝戚風蛋糕，媽媽最愛的荔枝果香、玫瑰浪漫同步入口。

台北寒舍艾美酒店「巧克光廊」外賣店的母親節蛋糕，以小巧取勝。6吋「鳳梨焦糖奧莉茲蛋糕」、4吋「草莓伯爵蛋糕」，訂購即贈Mathilde M.法國瑪恩「瑪麗安東妮絲柔香氛護手霜」，寵愛媽咪的味蕾，也呵護媽咪的雙手。贈品數量有限，送完為止。