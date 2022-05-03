HUBLOT宣布攜手Alan Roura挑戰史上最殘酷單人航海賽

自1989年創立以來，每四年一度的旺代環球極限帆船賽（VENDÉE GLOBE）就被視為航海界的「聖杯」：因為將近25,000海哩的航線經三個海角、跨越四大洋，參賽選手必須在單人無協助、不靠岸的狀況下完賽。現年未滿30歲的Alan Roura，在15歲時便駕駛迷你6.50級帆船完成個人帆船賽首秀、在18歲時成為獲得國際帆船駕駛證的最年輕船長、並於23歲成為旺代環球帆船賽史上最年輕的參賽選手。已經創造單人北大西洋單體帆船航行紀錄（2019年，歷時7天16小時58分鐘）的他，將與宇舶表（Hublot）攜手一起征戰2024第10屆旺代環球帆船賽。

自1980年創立以來，宇舶表便持續參與帆船運動。宇舶帆船隊將和Alan Roura搭乘「宇舶號」IMOCA 60級帆船，參與四次橫跨大西洋帆船賽，做為賽事熱身。隨後Alan艾倫將獨自在海上航行三個月，應對「咆哮40度」（Roaring Forties）和「狂暴50度」（Furious Fifties）海域的疾風勁浪，挑戰旺代環球帆船賽，是帆船史上公認最殘酷的單人不靠岸航海賽，目標是拿下世界冠軍。

宇舶號IMOCA 60級水翼帆船是長達60英尺（18.28米）的單體帆船，在性能和創新方面均是同級帆船中翹楚。由高科技複合材質打造，採用全封閉駕駛艙設計，該帆船於2019年正式推出，採用先進的水翼配置和獨特的外觀，帆船甲板全部覆蓋太陽能電池板，以實現能源自給自足的目標。歷時兩年的開發及性能優化升級工作，這艘全新超高性能帆船與Alan Roura展開最極限的冒險旅程。帆船採用黑黃白三色，象徵黃金（黃色）和橡膠（黑色） 兩種材質，正是1980年宇舶憑藉融合這兩種材質打造的首款腕表，在製表史上建立了獨樹一幟的品牌形象。