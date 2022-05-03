快訊

直播／本土確診飆破2萬！今+23,102 死亡增5例 境外+37

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金卡戴珊減掉了7公斤 重現夢露「生日快樂」經典造型

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
金卡戴珊穿上女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌時穿的服裝現身。（美聯社）
金卡戴珊穿上女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪唱生日快樂歌時穿的服裝現身。（美聯社）

被稱為「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）登場，今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選集），延續去年「In America: A Lexicon of Fashion（在美國：時尚的詞彙）」繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也按慣例配合展覽主題，充滿美式風情。

在今年所有與會來賓中，最貼近主題的應該就是金卡戴珊了，她以美國傳奇女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時穿的造型現身，而且穿的正是當年夢露所穿、由Jean Louis設計的服裝。搭配白金色的頭髮、白色皮草披肩，優雅性感重現經典畫面。這件衣服是她在2016年從博物館買回來的館藏，花費約481萬美元，大概是台幣1億4千多萬元。

去年金卡戴珊以一身黑色Balenciaga從頭包到腳，被戲稱很像「柯南動畫裡的黑衣人」。今年壓軸登場的她，穿上這件典藏之作，非常契合主題之外，也展現出不同以往的另一種風格。而且她必須減掉約7公斤才能穿得下這件衣服，是真的花了一番功夫為這個年度盛會做準備。

美國

延伸閱讀

美國防部重申 依循台灣關係法助台自衛

經濟日報社論／台美經貿關係 全力化口惠為實至

美國不斷談戰勝俄國拉高烏戰目標 部分盟友不安

美短高收債 魅力十足

相關新聞

莫蘭迪質感打造現代美式鄉村寓所

本案為新成屋，身為竹科工程師的屋主幾年前因裝修位於桃園青埔的房子，已與歐德設計師陳一華有過愉快的合作經驗，對於整體設計風格與歐德系統櫃的耐用度及美觀度相當滿意，因此新買房亦安心委託設計師處理。

服裝靈感參考自由女神？布萊克萊佛莉在紅毯上演變裝秀

被稱為「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）登場，延續去年「In America: A Lexic...

推動東山為休閒農業區 周六邀種蜜源植物護蝶道

爭取東山175線「咖啡公路」規畫休閒農業區，台南市政府農業局結合社區本月7日辦理「入山閱農175」生態環境營造暨山林文化...

勇奪7面金獎！玉山高粱2022舊金山世界烈酒競賽好風光

來自台灣菸酒公司嘉義酒廠與隆田觀光酒廠的玉山高粱，於2022 SFWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco ...

梵克雅寶全新Frivole花朵 紅寶石、祖母綠繽紛盛開

生趣盎然的大自然始終是法國頂級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最瘋美的靈感來源。Frivole系...

套餐52折 多品項買一送一！漢堡王「限定優惠券」來了

報稅季荷包緊縮，漢堡王幫民眾小省一筆，推出「豪氣霸王省限定優惠券」，個人餐52折起、限定套餐109元起，多款限量漢堡買一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。