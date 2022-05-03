金卡戴珊減掉了7公斤 重現夢露「生日快樂」經典造型

被稱為「時尚奧斯卡」的大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）登場，今年展覽主題為「In America: An Anthology of Fashion」（在美國：時尚的選集），延續去年「In America: A Lexicon of Fashion（在美國：時尚的詞彙）」繼續將焦點放在美國經典風格。而晚宴的dress code也按慣例配合展覽主題，充滿美式風情。

在今年所有與會來賓中，最貼近主題的應該就是金卡戴珊了，她以美國傳奇女星瑪麗蓮夢露1962年為美國前總統甘迺迪獻唱生日快樂歌時穿的造型現身，而且穿的正是當年夢露所穿、由Jean Louis設計的服裝。搭配白金色的頭髮、白色皮草披肩，優雅性感重現經典畫面。這件衣服是她在2016年從博物館買回來的館藏，花費約481萬美元，大概是台幣1億4千多萬元。

去年金卡戴珊以一身黑色Balenciaga從頭包到腳，被戲稱很像「柯南動畫裡的黑衣人」。今年壓軸登場的她，穿上這件典藏之作，非常契合主題之外，也展現出不同以往的另一種風格。而且她必須減掉約7公斤才能穿得下這件衣服，是真的花了一番功夫為這個年度盛會做準備。