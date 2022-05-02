舌尖上的春之頌 樂斐法式餐廳全新春季套餐發表

位於台北大直的樂斐（LOPFAIT）法式餐廳，是博匠國際餐飲集團繼2019年在微風南山打造MiraWan高樓景觀餐廳後，於2021年推出的全新Fine Dining法式餐廳。繼開幕時的秋季菜單後，行政主廚鄭裕錞（Josh）隨季節的腳步推出以「春之頌」為主題的全新春季套餐，除了將歐洲春季最具代表性的蔬菜白蘆筍帶入，也融入台灣在地的竹山筍尾片、萬丹虎蛙等，套餐中有山有海、有花有葉，宛如舌尖上的春之頌。

行政主廚鄭裕錞在這次的春季套餐中，以法式技法為底蘊，適時適地運用台灣食材，層層堆疊出春天之最。「日本北寄貝、魚子醬、野薑花」將清酒與海瓜子的醬汁打成白色泡沫，包覆著切丁的日本北寄貝與與白葡萄，上方點上魚子醬帶出鹹鮮，吃的時候還伴著野薑花的清香，吃起來鮮脆無比、清爽芬芳。

「南非鮑、竹山筍尾片、海青」是本季相當令人驚豔的菜品。先以新鮮鮑魚片、葫蘆片、昆布條與干瓢條堆疊出層次，再淋上主要由竹山筍尾片所熬製成的清湯，讓酸、甜、鮮在口中交融出令台灣食客會心一笑的春天滋味。

「荷蘭白蘆筍、羊肚菌、角蝦」讓白蘆筍的甜嫩爽脆、角蝦的鮮甜與羊肚菌的深沈蕈類香氣，與毛豆製作的綠色醬汁，交織出曼妙嫵媚的甘美滋味。

在「萬丹虎蛙、芥蘭、米香」中，軟嫩鮮甜的蛙腿以油封法處理，帶著些許苦味的芥蘭葉則切碎後混入燉飯中，吃的時候搭配上脆脆的米香，將鮮甜與微苦的對比，在米的不同口感下交融出豐富的味覺與口感變化。

接下來的「炭烤小牛胸腺、客家梅乾菜」，是去年的秋季菜單就有的人氣菜色，幾乎成了樂斐的招牌料理之一。膠質豐富的小牛胸腺佐以濃郁的碳烤醬汁，搭配上梅乾菜泥與帶著特殊辛味與微苦的小芥菜做成的醬汁，結合了鹹、甜、酸、苦，輔以小牛胸腺黏口的滿滿膠質，令人拍案叫絕。

主菜「兔背脊、橄欖、孢子甘藍」，運用了兔背脊、腿肉、肋排、肉醬4種不同的部位與方式，展現兔肉的不同美味。兔背脊做成中間包著菠菜泥豬肉慕斯的肉卷，腿肉口感Q彈，肋排肉味香濃，甘美的肉醬則包在在挖空的孢子甘藍中。