HUAWEI「超級終端」助智慧辦公 無縫串連筆電、平板、大螢幕

現代人幾乎手上都擁有不只一台智慧裝置，在這個因為疫情讓工作型態產生劇烈變化的年代，跨裝置連線技術的便利性更成為的影響消費者使用體驗的重要關鍵。HUAWEI近期宣布於台灣市場推出3大新品，分別為MatePad 2022版、第11代MateBook D14、D15筆電及MateView顯示器，主打超便利的「超級終端」技術，以筆電作為主要裝置，可連動平板、顯示器、耳機等行動設備，一拉即連輕鬆跨裝置串連協作，讓智慧辦公場景更流暢不受限。

「超級終端」技術以筆電為核心，用戶只需打開MateBook D14/D15 11th筆電控制中心，進入超級終端介面，即可用拖曳的方式將周圍可見的裝置一拉即配對，傳輸檔案無須連上網，輕鬆實現超強生產力。而MatePad 2022版搭配筆電操作，秒變身成第2個螢幕、硬碟，共有鏡像、延伸、共用3種模式，可顯示相同畫面、當作筆電桌面的延伸，或是在共用模式下，平板成為筆電的其中一個磁碟，平板內的文件、圖片檔案輕鬆共用，且使用筆電的滑鼠和鍵盤就能精準操作、編輯平板上的內容。