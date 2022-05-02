初夏的香甜滋味！杏桃鬆餅屋推「哈密瓜鬆餅、氣泡飲」

來自東京的甜品店「杏桃鬆餅屋」，本季以「哈密瓜」為季節主題，自即日起限時推出「哈密瓜瑞可達奶油起士鬆餅」、「哈密瓜氣泡飲」、「哈密瓜歐蕾」等一系列主題餐點，帶來滿滿的清甜滋味。

嚴格來說，僅有在新疆哈密市所生產的蜜瓜才可稱為「哈密瓜」，但隨著民眾的習慣，以及日本品種的メロン（Melon）受到台灣人愛戴、在翻譯的差異之下，使得哈密瓜亦也成為Melon通稱。另外近年也因為「哈密瓜有哈味」，以及告五人所演唱的「你要不要吃哈密瓜」等話題，為哈密瓜帶來熱烈的討論度。

杏桃鬆餅屋此次選用台灣南部種植的網紋甜瓜作為食材，並選用紅肉、綠肉2種果肉混搭，堆疊出初夏的繽紛色調。本次的重點「哈密瓜瑞可達奶油起士鬆餅」，共有厚鬆餅、薄鬆餅兩種選擇。先使用微顆粒感的瑞可達鮮酪、滑順的奶油乳酪調製成奶油起士醬，再搭配香草冰淇淋、蜂蜜巴薩米克醋、香草冰淇淋，還有新鮮的哈密瓜，堆疊出豐富的多重滋味，每份均為320元。