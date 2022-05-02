香奈兒Comète超美珠寶新作 要妳時髦「披星戴月」！

「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星…」香奈兒女士曾這麼說。美麗、多變、神秘的彗星（comète），為香奈兒（CHANEL）高級珠寶世界中的永恆象徵之一。今年，Comète高級珠寶系列呈獻4款全新作品，承襲1932年香奈兒女士創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列自由配戴珠寶的精神，4件新作結合可轉換式設計與獨特風格，向彗星及月亮致敬。

從童年時代，星星與月亮的圖騰對香奈兒女士就具有深刻的意義：每天早晨穿越奧巴辛修道院的學校長廊，走道上圓滑的鵝卵石排列成整齊的五芒星辰與月亮圖騰，深深烙印在她心中。

這些璀璨明亮的符碼，在1932年時，以鑽石珠寶的型態，點亮了世界。香奈兒女士受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，為振奮1929年受華爾街股災（又稱黑色星期四）衝擊以來低迷的經濟大蕭條的黑暗時代，倫敦鑽石集團希望能透過這位極富遠見、掌握時代脈動的女性，為鑽石注入新生命。

香奈兒女士在1932年於巴黎29 Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸首度公開「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列。非傳統珠寶商的女性設計師身份、獨樹一格的設計、揉合奢華優雅、大膽創意、自由精神，她畢生首次且唯一一次的珠寶創作，在經濟危機的時代背景下獲得廣大迴響。當時創作中的重要元素，不僅乘載了香奈兒女士生命中別具意義的重要故事，更成為品牌的經典的設計符碼與重要靈感泉源。

90年後的今日，Comète高級珠寶系列再次令人驚艷。有別於一般星體形狀，香奈兒女士以五芒星形狀為設計，呼應其幸運數字「5」，可見其對於標誌、符號和數字的喜愛。今年，Comète系列的彗星圖騰經過全新改款，中央主石採五爪鑲嵌方式、搭配底座托高設計，使光線更容易穿透，五芒星輪廓更顯俐落耀眼。