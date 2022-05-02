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香奈兒Comète超美珠寶新作 要妳時髦「披星戴月」！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
香奈兒Comète高級珠寶系列呈獻全新作品共4件新作。圖／香奈兒提供
香奈兒Comète高級珠寶系列呈獻全新作品共4件新作。圖／香奈兒提供

「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星…」香奈兒女士曾這麼說。美麗、多變、神秘的彗星（comète），為香奈兒（CHANEL）高級珠寶世界中的永恆象徵之一。今年，Comète高級珠寶系列呈獻4款全新作品，承襲1932年香奈兒女士創作「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列自由配戴珠寶的精神，4件新作結合可轉換式設計與獨特風格，向彗星及月亮致敬。

從童年時代，星星與月亮的圖騰對香奈兒女士就具有深刻的意義：每天早晨穿越奧巴辛修道院的學校長廊，走道上圓滑的鵝卵石排列成整齊的五芒星辰與月亮圖騰，深深烙印在她心中。

這些璀璨明亮的符碼，在1932年時，以鑽石珠寶的型態，點亮了世界。香奈兒女士受到倫敦鑽石集團（London Diamond Corporation）的邀請，為振奮1929年受華爾街股災（又稱黑色星期四）衝擊以來低迷的經濟大蕭條的黑暗時代，倫敦鑽石集團希望能透過這位極富遠見、掌握時代脈動的女性，為鑽石注入新生命。

香奈兒女士在1932年於巴黎29 Faubourg Saint-Honoré的私人宅邸首度公開「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列。非傳統珠寶商的女性設計師身份、獨樹一格的設計、揉合奢華優雅、大膽創意、自由精神，她畢生首次且唯一一次的珠寶創作，在經濟危機的時代背景下獲得廣大迴響。當時創作中的重要元素，不僅乘載了香奈兒女士生命中別具意義的重要故事，更成為品牌的經典的設計符碼與重要靈感泉源。

90年後的今日，Comète高級珠寶系列再次令人驚艷。有別於一般星體形狀，香奈兒女士以五芒星形狀為設計，呼應其幸運數字「5」，可見其對於標誌、符號和數字的喜愛。今年，Comète系列的彗星圖騰經過全新改款，中央主石採五爪鑲嵌方式、搭配底座托高設計，使光線更容易穿透，五芒星輪廓更顯俐落耀眼。

長項鍊於兩端備有可調節式鍊節，只要按壓彗星中央，即能依個人喜好調整長度，方便變化長度，可單獨當成長項鍊，纏繞成雙圈項鍊、Y字鍊或作為腰鍊、多層次手鍊等。不僅戒指採用開放式設計，不對稱的耳扣也捨棄所有扣環機制，耳扣可直接固定於右耳上方。同時，新的戒指設計也融入1932年「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列中曾經出現在頭飾上的一牙彎月，彗星與月亮以鉸接方式連結，彗星隨手指律動而靈活擺動。除長項鍊外，其他作品均於背面鐫刻五芒星圖騰，誌慶「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列90週年。

Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列作品之一為開放式的流星造型項鍊。圖／香奈兒提供
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶系列作品之一為開放式的流星造型項鍊。圖／香奈兒提供
Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，122萬2,000元。圖／香奈兒提供
Les Infinis de Comète可轉換式長項鍊，18K白金鑲嵌鑽石，122萬2,000元。圖／香奈兒提供
Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石，38萬3,000元。圖／香奈兒提供
Lune de CHANEL戒指，18K白金鑲嵌鑽石，38萬3,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932戒指，18K白金鑲嵌鑽石，51萬1,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶發表會邀請函。圖／香奈兒提供
香奈兒女士於1932年創作的「Bijoux de Diamants」鑽石珠寶發表會邀請函。圖／香奈兒提供
Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石，30萬6,000元。圖／香奈兒提供
Comète 1932耳扣，18K白金鑲嵌鑽石，30萬6,000元。圖／香奈兒提供

珠寶 鑽石 香奈兒

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