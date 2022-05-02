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小米首款無扇葉風扇登場 早鳥價現省千元 無線電扇停電也不怕

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇內建多維高精度感測器單元，可靈敏監控室內空氣品質變化，輕鬆打造舒適宜人居住空間。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇內建多維高精度感測器單元，可靈敏監控室內空氣品質變化，輕鬆打造舒適宜人居住空間。圖／小米台灣提供

雖然本週北部又變天，但為了即將到來的炎熱夏季，還是要預先做好準備才安心。小米台灣近期針對民眾近年喜愛的「無扇葉」設計，以及停電才知它的好的「無線」功能，推出2款風扇新品，即日起於實體門市、指定電商通路盛大開賣，5月15日前購買淨化、循環二合一的「Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇」享早鳥價6,995元，現省千元；而露營出遊、停電也不怕的無線便攜風扇「Xiaomi智慧直流變頻電風扇 2 Pro」，早鳥價現省300元，2,695元就能帶回家。

Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇具備二合一淨化循環功能，微粒CADR值達160m³/h，針對80～90奈米的微粒濾除率達99.96%，可緊密吸附室內PM2.5、毛屑、花粉、灰塵、菸灰等空氣污染物，同時搭載多孔結構改良活性碳可強效吸附甲醛等有害氣體，並進一步分解成無毒無害的物質，維持潔淨好空氣；濾芯中的抗菌及抗病毒塗層還可攔截、抑制細菌並去除其活性，針對H1N1病毒、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌的抗菌和抗病毒率皆高達99.99%，多重防護守護家人的健康。

而無扇葉設計的好處，還有大風量、大範圍強效循環氣流、低噪音的優勢，而吹出的自然柔風更可依照需求自訂送風區域，並提供30°至150°之間5種出風角度。Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇更採用專利前後方出風切換結構設計，可前後切換出風，輕鬆達成在冬季高效淨化空氣、夏季搭配空調使用還可加快室內降溫速度。

Xiaomi智慧無扇葉淨化風扇還內建多維高精度感測器單元，於機身彩色螢幕上顯示空氣品質指標，在智慧模式下，還可根據PM2.5監控值自動調整淨化段位，內建的溫濕度感測器可感應室內空氣的溫度、濕度變化，並隨溫濕度自動調整風速。

另外一款Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro則是主打無線設計，內建2800mAh鋰離子電池組搭配12V低電壓，在標準送風模式下可提供最高18小時的超長續航，即使家中無預警停電、或者進行戶外活動，都不再需要受限於電源線長度與插座位置，而搭載的7片外層與5片內層的雙層翼形扇葉，更可完美模擬舒適的自然微風。

2款風扇皆支援米家App智慧控制，透過App即可調整運轉模式、智慧排程，可與其他米家智慧產品連動，讓居家生活更簡單舒適。

Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro內建2800mAh鋰離子電池組，在標準送風模式下可提供最高18小時的超長續航。圖／小米台灣提供
Xiaomi智慧直流變頻電風扇2 Pro內建2800mAh鋰離子電池組，在標準送風模式下可提供最高18小時的超長續航。圖／小米台灣提供

停電 PM2.5

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