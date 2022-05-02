A5和牛燒肉＋牛肉湯！犇推「燒肉＋鍋物」私廚包場方案

為了提供更完整的餐飲體驗，老字號鐵板燒餐廳「犇」針對安和本店，規劃全新的預約制私廚空間，藉由私人包廂的型態，提供「燒肉＋鍋物」的餐飲組合，一次就能品嚐到月見海膽和牛捲A5、厚切和牛牛舌、秘制牛肉湯涮和牛A5等料理。

過去犇在不同的門市，各提供燒肉、鍋物、包廂的服務，本次所推出的私廚新服務，即是同時集結了燒肉搭配鍋物的套餐組合，同時以完全預約制的方式，提供可容納8人的私人包廂空間，增添用餐的隱密感與新鮮感，每場僅限1組客人，並僅透過InLine線上訂位。

針對私廚包場方案，現提供有「予約制特九牛燒肉．鍋物套餐」，選用日本A5和牛為主角，提供8道式、合計9種牛肉的料理內容。其中「月見海膽和牛捲A5」選用日本A5、BMS 10-11和牛，燒烤至半熟狀態後，再搭配日本北海道海膽與特製月見醬，滑潤中帶著甜鹹滋味；「Black Opal厚切和牛牛舌」選用澳洲Black Opal和牛牛舌根部位，透過刻花再燒烤的手法，帶來軟中帶脆的迷人口感。

另外「和牛刺身佐北海道昆布鹽」、「極上A5和牛肋眼牛排」則都是透過簡約的料理方式，直接呈現A5和牛的細膩風味。至於「秘製醬手切燒肉」則是選用美國Prime級牛小排配上特製燒肉醬，讓油脂香氣與醬香相互輝映。套餐中還加入原僅限在鐵板燒供應的「松露滑蛋沙朗菠蘿包」，大大增添滿足與飽足感。

鍋物部份，方案中安排了「秘制牛肉湯涮和牛A5」。先將牛骨、牛腩與多種蔬果慢燉48小時，熬煮成濃郁的鮮甜高湯，再將A5和牛片於高湯中輕涮數秒後上桌，不僅可以嚐到肉片的粉嫩原味，也能品嚐到牛肉高湯的溫潤滋味。最後再以手切牛小排、牛腩入饌，以「美式風味手切Pho」作結，為套餐帶來強烈的異國情調。隨餐搭配的是拉差海鮮醬、薑絲醬油膏，也能增添鍋物料理的變化性。