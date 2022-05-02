「瘋狂愛上你」大結局 Krystal用FRED愛心珠寶套牢男神

近期於Disney+熱播的韓劇「瘋狂愛上你」前日迎來浪漫完結，相愛相殺的劇情讓觀眾們追得欲罷不能。由金材昱飾演的「霸道總裁」男主角盧高鎮在結尾時，與由鄭秀晶（Krystal）飾演的秘書女主角李信雅修成正果。由李信雅為盧高鎮送上一個裝有一對來自法國現代珠寶品牌斐登（FRED）珠寶的Pretty Woman訂婚戒指的珠寶禮盒，為此劇畫上完美結局。這也延續了Krystal在此前於劇中多次配戴FRED珠寶的設定 – 她在劇中也曾配戴Force 10系列的戒指及高級珠寶耳環。

Force 10系列的設計融入航海的纜繩和船錨等海洋元素，並以風的強度為名，象徵勇敢堅毅，在劇中也呼應了李信雅的工作能力與不畏艱難的討喜個性。不過，結局時出現的FRED的Pretty Woman系列珠寶的靈感，源自經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman），以愛心圖騰為主要設計元素，讓人想起李察吉爾為茱莉雅羅勃茲戴的愛心紅色寶石項鍊，以數個愛心匯聚，比喻「心心相印」，而對戒個巧妙將愛心切成半個、彷彿與對方組成完整的愛，是真情摯感的最佳信物。 Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金鑽石婚戒，13萬6,700元。圖／斐登提供 韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的新型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路 韓劇「瘋狂愛上你」浪漫大結局，最後出現裝在FRED珠寶盒中的定情信物。圖／摘自網路 Force 10 高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環，28萬6,200元。圖／斐登提供 韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶為男女主角甜蜜定情。圖／摘自網路 Pretty Woman Par Amour Collection半心形鉑金鑽石對戒，價格店洽。圖／斐登提供 韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的心型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路 Pretty Woman Par Amour Collectio心形切割鑽戒，價格店洽。圖／斐登提供 Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金婚戒，36,700元。圖／斐登提供