聽新聞
test
0:00 / 0:00
「瘋狂愛上你」大結局 Krystal用FRED愛心珠寶套牢男神
近期於Disney+熱播的韓劇「瘋狂愛上你」前日迎來浪漫完結，相愛相殺的劇情讓觀眾們追得欲罷不能。由金材昱飾演的「霸道總裁」男主角盧高鎮在結尾時，與由鄭秀晶（Krystal）飾演的秘書女主角李信雅修成正果。由李信雅為盧高鎮送上一個裝有一對來自法國現代珠寶品牌斐登（FRED）珠寶的Pretty Woman訂婚戒指的珠寶禮盒，為此劇畫上完美結局。這也延續了Krystal在此前於劇中多次配戴FRED珠寶的設定 – 她在劇中也曾配戴Force 10系列的戒指及高級珠寶耳環。
Force 10系列的設計融入航海的纜繩和船錨等海洋元素，並以風的強度為名，象徵勇敢堅毅，在劇中也呼應了李信雅的工作能力與不畏艱難的討喜個性。不過，結局時出現的FRED的Pretty Woman系列珠寶的靈感，源自經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman），以愛心圖騰為主要設計元素，讓人想起李察吉爾為茱莉雅羅勃茲戴的愛心紅色寶石項鍊，以數個愛心匯聚，比喻「心心相印」，而對戒個巧妙將愛心切成半個、彷彿與對方組成完整的愛，是真情摯感的最佳信物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言