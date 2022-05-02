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「瘋狂愛上你」大結局 Krystal用FRED愛心珠寶套牢男神

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鄭秀晶在韓劇「瘋狂愛上你」劇中配戴FRED戒指。圖／摘自網路
鄭秀晶在韓劇「瘋狂愛上你」劇中配戴FRED戒指。圖／摘自網路

近期於Disney+熱播的韓劇「瘋狂愛上你」前日迎來浪漫完結，相愛相殺的劇情讓觀眾們追得欲罷不能。由金材昱飾演的「霸道總裁」男主角盧高鎮在結尾時，與由鄭秀晶（Krystal）飾演的秘書女主角李信雅修成正果。由李信雅為盧高鎮送上一個裝有一對來自法國現代珠寶品牌斐登（FRED）珠寶的Pretty Woman訂婚戒指的珠寶禮盒，為此劇畫上完美結局。這也延續了Krystal在此前於劇中多次配戴FRED珠寶的設定 – 她在劇中也曾配戴Force 10系列的戒指及高級珠寶耳環。

Force 10系列的設計融入航海的纜繩和船錨等海洋元素，並以風的強度為名，象徵勇敢堅毅，在劇中也呼應了李信雅的工作能力與不畏艱難的討喜個性。不過，結局時出現的FRED的Pretty Woman系列珠寶的靈感，源自經典愛情電影「麻雀變鳳凰」（Pretty Woman），以愛心圖騰為主要設計元素，讓人想起李察吉爾為茱莉雅羅勃茲戴的愛心紅色寶石項鍊，以數個愛心匯聚，比喻「心心相印」，而對戒個巧妙將愛心切成半個、彷彿與對方組成完整的愛，是真情摯感的最佳信物。

Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金鑽石婚戒，13萬6,700元。圖／斐登提供
Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金鑽石婚戒，13萬6,700元。圖／斐登提供
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的新型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的新型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」浪漫大結局，最後出現裝在FRED珠寶盒中的定情信物。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」浪漫大結局，最後出現裝在FRED珠寶盒中的定情信物。圖／摘自網路
Force 10 高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環，28萬6,200元。圖／斐登提供
Force 10 高級珠寶系列經典帆船鍊扣鑽石耳環，28萬6,200元。圖／斐登提供
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶為男女主角甜蜜定情。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶為男女主角甜蜜定情。圖／摘自網路
Pretty Woman Par Amour Collection半心形鉑金鑽石對戒，價格店洽。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collection半心形鉑金鑽石對戒，價格店洽。圖／斐登提供
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的心型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路
韓劇「瘋狂愛上你」大結局，FRED珠寶Pretty Woman系列的心型切割鑽戒和半心形對戒，見證男女主角圓滿結局。圖／摘自網路
Pretty Woman Par Amour Collectio心形切割鑽戒，價格店洽。圖／斐登提供
Pretty Woman Par Amour Collectio心形切割鑽戒，價格店洽。圖／斐登提供
Force 10 wedding band帆船纜繩鉑金婚戒，36,700元。圖／斐登提供
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