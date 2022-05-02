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母親節買啥好？百貨最搶手貨都跟「家」、「健康」有關

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
疫情升溫，讓今年百貨母親節檔的居家防疫議題最受注目。圖／誠品、新光三越提供
疫情升溫，讓今年百貨母親節檔的居家防疫議題最受注目。圖／誠品、新光三越提供

疫情升溫，讓今年百貨母親節檔的居家防疫議題最受注目，無論是自用或送禮，都以打造居家安心防疫空間的相關商品最為熱銷。

中壢SOGO店長賴必昌觀察，民眾加強防疫注重健康，帶動防疫商品熱賣，特別在居家防疫家電、洗沐用品與保健食品銷售大增，像是克立淨電漿滅菌空氣清淨機，主打優異的PM0.3及甲醛去除率，僅26分貝超靜音。吉達星BRIGHT OZONE殺菌造氧機，有淨化空氣、殺菌等功能，5月8日前原價9,800元，特價8,800元、買一送一，超值的回饋成為母親節高詢問度家電。另外，長庚生技蔓越莓PAC36口含錠與老行家燕窩素雞精等健康保健食品，同樣熱賣。

另外，在家時間更要打造居家舒適空間，消費者更願意提高預算購買洗沐、香氛用品，為居家生活增加愉悅感。像是Miss Dior玫瑰乾洗手凝露、GUERLAIN皇家蜂王乳蜂潤乾洗手、THREE防疫全能防護組、歐舒丹潔手沐浴液式皂、THE BODY SHOP檸檬淨化防疫組、SABON香氛洗手組、無印良品洗手乳補充包、阿原洗手液與奇哥淨勁寧抗菌呵護組等，都為高頻率洗手的現在，帶來更舒適的過程。

新光三越指出，在居家風潮帶動之下，療癒香氛和紓壓家電更是母親節禮物首選，JO MALONE LONDON明星糅香禮盒首四日即創下超過千組銷量，紓壓家電則以按摩家電及健康器材最受歡迎，包括OSIM減壓養身椅、近日火紅的bgreen uFit沐意森活律動機都是人氣夯品。除此之外，超級品牌日更以Apple系列商品為消費者搶購焦點，其中iPhone 13系列熱銷突破200台、具血氧濃度偵測的Apple Watch Series 7銷量逾百支等，dyson多功能造型器HS05（普魯士藍）新光三越獨賣色也熱銷百台以上。守護媽媽的健康，保健食品更成了現今消費者送禮的最佳選擇，如正官庄天鹿御方精華飲、老行家御燕禮盒也有超過500組的銷量。

在家時間變長自煮需求也大幅增加，料理食材、生鮮蔬果、居家食器等品類銷量明顯成長35%，飲食書籍銷售也大幅成長，食譜、飲食相關書籍銷售成長達8成。現在，誠品生活文創平台expo與誠品知味攜手推出「台味聚場」企劃，匯聚台灣在地好食好物推出「懷舊台味」、「中西混搭」、「寶島海味」三大主題美味的百項居家存糧，5月底前於誠品生活松菸店expo門市、信義店誠品知味市集，部分早餐食品享8.8折優惠，誠品線上也有參展商品5折起。5月16日前於誠品生活松菸店expo門市選購餐廚器皿類商品，單筆滿1,200元可享現折200元優惠。

中壢SOGO吉達星BRIGHT OZONE殺菌造氧機5月8日前原價9,800元，特價8,800元、買一送一。圖／SOGO提供
中壢SOGO吉達星BRIGHT OZONE殺菌造氧機5月8日前原價9,800元，特價8,800元、買一送一。圖／SOGO提供
OSIM減壓養身椅原價198,000元，特價148,000元。圖／新光三越提供
OSIM減壓養身椅原價198,000元，特價148,000元。圖／新光三越提供
中壢SOGO新各界克立淨電漿滅菌空氣清淨機，特價36,800元。圖／SOGO提供
中壢SOGO新各界克立淨電漿滅菌空氣清淨機，特價36,800元。圖／SOGO提供
iPhone13 128G（粉色）原價25,900元，特價25,012元。圖／新光三越提供
iPhone13 128G（粉色）原價25,900元，特價25,012元。圖／新光三越提供
居家防疫，誠品線上食譜、飲食相關書籍銷售成長8成。圖／誠品提供
居家防疫，誠品線上食譜、飲食相關書籍銷售成長8成。圖／誠品提供
誠品生活expoＸ誠品知味「台味聚場」企劃，推出熱保冷磁扣便當袋。5月16日前於誠品生活松菸店expo門市選購餐廚器皿類商品，單筆滿千可享現折200元優惠。圖／誠品提供
誠品生活expoＸ誠品知味「台味聚場」企劃，推出熱保冷磁扣便當袋。5月16日前於誠品生活松菸店expo門市選購餐廚器皿類商品，單筆滿千可享現折200元優惠。圖／誠品提供
歐舒丹潔手沐浴液式皂每瓶售價1,280元。圖／SOGO提供
歐舒丹潔手沐浴液式皂每瓶售價1,280元。圖／SOGO提供
正官庄天鹿御方精華飲（50mlx30包）加贈5入原價8,450元，特價7,200元。圖／新光三越提供
正官庄天鹿御方精華飲（50mlx30包）加贈5入原價8,450元，特價7,200元。圖／新光三越提供
誠品生活expo與誠品知味攜手推出「台味聚場」企劃，5月底前於誠品生活松菸店expo門市、信義店誠品知味市集，部分早餐食品享8.8折優惠。圖／誠品提供
誠品生活expo與誠品知味攜手推出「台味聚場」企劃，5月底前於誠品生活松菸店expo門市、信義店誠品知味市集，部分早餐食品享8.8折優惠。圖／誠品提供

誠品 保健食品 母親節

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