快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／楊丞琳也愛吃！東區人氣漢堡「漢堡俱樂部」熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
從餐車時期，漢堡俱樂部就以美味的漢堡獲得粉絲的支持。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
從餐車時期，漢堡俱樂部就以美味的漢堡獲得粉絲的支持。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁

喜愛美式漢堡的民眾，未來將少一間好去處了！鄰近台北捷運國父紀念館站、被暱稱為「楊丞琳漢堡」的人氣漢堡店「漢堡俱樂部（Everywhere burger club）」，在5月2日無預警發布公告，表示5月8日將會是最後的營業日，引起粉絲熱議。網友紛紛留言表示「為什麼！？」、「今天不是愚人節啊！」、「你們是我在台北最喜歡的美式漢堡耶」

主打美式漢堡的「漢堡俱樂部」，最初以美式餐車「Everywhere Food Truck」起家，透過各地巡迴設攤以及美味的漢堡，快速累積客源。後來在2019年6月底，正式開設「漢堡俱樂部」。店內提供有經典酸黃瓜混醬漢堡、烤大蒜酸奶野菇漢堡、煙燻蕃茄醬／壓扁雙層牛漢堡等多種品項，甚至還有素食漢堡可供選擇，價格落於175～270之間。可口的漢堡搭配上復古的裝潢，讓漢堡俱樂部累積許多支持者，也因是楊丞琳的愛店，而大幅增加討論度，甚至被暱稱為「楊丞琳漢堡」。目前在google地圖上共獲得超過1,300則評論，平均4.1顆星，另外臉書粉絲團也有超過4.6萬名粉絲，是台北的高人氣漢堡店。

儘管獲得許多民眾支持，但是漢堡俱樂部在5月2日發布公告，表示「5月8日是漢堡俱樂部的最後營業日，謝謝大家一路上的支持」，宣告即將結束營業。隨著消息一出，粉絲們也感到不捨，紛紛表示「從餐車吃到開店，我最喜歡漢堡店之一」、「想知道怎麼了？心中唯一好好吃的漢堡」。

漢堡俱樂部最初自餐車型態起家。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
漢堡俱樂部最初自餐車型態起家。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
「漢堡俱樂部」擁有復古且充滿個性的裝潢，獲得許多民眾喜愛。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
「漢堡俱樂部」擁有復古且充滿個性的裝潢，獲得許多民眾喜愛。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
漢堡俱樂部提供有多款特色漢堡，是台北高人氣的漢堡名店。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁
漢堡俱樂部提供有多款特色漢堡，是台北高人氣的漢堡名店。圖／擷取自Everywhere burger club 漢堡俱樂部粉絲頁

漢堡 紀念館

延伸閱讀

分手要快狠準！楊丞琳認了 曝異地戀辛酸

李榮浩莫名遭傳劈腿女歌手怒闢謠　楊丞琳12字霸氣回應

李榮浩被爆劈腿女星氣炸反擊 楊丞琳說話了

楊丞琳變「抗疫梗圖」轉發盼陽呈零　與李榮浩捐贈物資

相關新聞

獨／楊丞琳也愛吃！東區人氣漢堡「漢堡俱樂部」熄燈

喜愛美式漢堡的民眾，未來將少一間好去處了！鄰近台北捷運國父紀念館站、被暱稱為「楊丞琳漢堡」的人氣漢堡店「漢堡俱樂部（Ev...

香奈兒Comète超美珠寶新作 要妳時髦「披星戴月」！

「我要以群星裝扮女人。星星！大大小小的星星…」香奈兒女士曾這麼說。美麗、多變、神秘的彗星（comète），為香奈兒（CH...

小米首款無扇葉風扇登場 早鳥價現省千元 無線電扇停電也不怕

雖然本週北部又變天，但為了即將到來的炎熱夏季，還是要預先做好準備才安心。小米台灣近期針對民眾近年喜愛的「無扇葉」設計，以...

A5和牛燒肉＋牛肉湯！犇推「燒肉＋鍋物」私廚包場方案

為了提供更完整的餐飲體驗，老字號鐵板燒餐廳「犇」針對安和本店，規劃全新的預約制私廚空間，藉由私人包廂的型態，提供「燒肉＋...

母親節買啥好？百貨最搶手貨都跟「家」、「健康」有關

疫情升溫，讓今年百貨母親節檔的居家防疫議題最受注目，無論是自用或送禮，都以打造居家安心防疫空間的相關商品最為熱銷。

把鮭魚變「棒」！美威鮭魚香檸奶油鮭魚棒全家超商獨賣

健康意識高漲，日本便利商店吹起健康系零食風潮，現在這股風潮也吹到台灣，由全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。