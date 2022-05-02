獨／楊丞琳也愛吃！東區人氣漢堡「漢堡俱樂部」熄燈

喜愛美式漢堡的民眾，未來將少一間好去處了！鄰近台北捷運國父紀念館站、被暱稱為「楊丞琳漢堡」的人氣漢堡店「漢堡俱樂部（Everywhere burger club）」，在5月2日無預警發布公告，表示5月8日將會是最後的營業日，引起粉絲熱議。網友紛紛留言表示「為什麼！？」、「今天不是愚人節啊！」、「你們是我在台北最喜歡的美式漢堡耶」

主打美式漢堡的「漢堡俱樂部」，最初以美式餐車「Everywhere Food Truck」起家，透過各地巡迴設攤以及美味的漢堡，快速累積客源。後來在2019年6月底，正式開設「漢堡俱樂部」。店內提供有經典酸黃瓜混醬漢堡、烤大蒜酸奶野菇漢堡、煙燻蕃茄醬／壓扁雙層牛漢堡等多種品項，甚至還有素食漢堡可供選擇，價格落於175～270之間。可口的漢堡搭配上復古的裝潢，讓漢堡俱樂部累積許多支持者，也因是楊丞琳的愛店，而大幅增加討論度，甚至被暱稱為「楊丞琳漢堡」。目前在google地圖上共獲得超過1,300則評論，平均4.1顆星，另外臉書粉絲團也有超過4.6萬名粉絲，是台北的高人氣漢堡店。