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Chopard滑動鑽石太美 謝欣穎一見鐘情

聯合報 / 記者孫曼／採訪即時報導
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供

或許因為長相，許多人對謝欣穎的印象，停留在一個非常有個性的酷妹。「我其實還是會還蠻多元、善變的，」她舉例自己的穿著打扮，在不同的階段有不同的喜好，有時確實喜歡有點個性的風格，但是像蕾絲或飄逸感這種秀氣女性化裝扮也購入，「這陣子喜歡什麼，過陣子又喜歡比較反差的東西 – 這些其實都是我！」

「去年休息也休息夠了，今年全力復出！」謝欣穎最近馬不停蹄宣傳，隨著三季陸續上檔的「華燈初上」，去年疫情爆發前拍攝的「良辰吉時」也接在華燈結束後上映，讓她近期的曝光大增。模特兒出身的她更成為許多時尚活動邀約的對象，也因為工作接觸到而開始對珠寶更有感覺。

「蕭邦第一個想到的是手表，而且是非常頂級、高貴的手表，」她說，不過這次看到滑動鑽石Happy Diamonds系列，相當驚艷，「剛戴上去想說是我看錯了嗎？為什麼好像會動？原來它很特別，跟平常看到的珠寶不一樣。」平常喜歡搭配很隨心情的謝欣穎，偏好耳環、手鍊、項鍊，「我很喜歡這次配戴的耳環，它可以顯得很知性，但是要很有個性也可以，設計簡單又不會太小。」

母親節即將到來，謝欣穎認為，經典的滑動鑽石項鍊或手鍊，都是非常適合送媽媽的禮物，除了珠寶本身有收藏性，比起腕表或戒指，這種戴上了就能一直帶著不脫下來的項鍊和手鍊，對謝媽媽來說，「我覺得應該會覺得比較實際一點，」她笑說，實用、高搭配性讓兒女的心意更能隨時陪伴在媽媽身邊。

能自由旋轉舞動的滑動鑽石，是蕭邦獨門的經典，自1970、80年代開始，不受金屬鑲爪拘束、能在兩片藍寶石水晶玻璃間自由滑動的鑽石，所散發的歡欣、快樂，如今更延伸出全系列珠寶腕表各式各樣的設計，不論媽媽偏好秀氣小巧的單顆滑動鑽石，甚至是結合其他設計元素深具造型感的中高階珠寶，滿足不同風格媽媽的需求，甚至母女一起配戴也不顯突兀，展現雋永經典設計跨世代的永恆魅力。

服飾／Polo Ralph Lauren提供

Happy Dreams戒指，18K玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、單顆滑動鑽石，98,000元。圖／蕭邦提供
Happy Dreams戒指，18K玫瑰金鑲嵌白色珍珠母貝、單顆滑動鑽石，98,000元。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
Happy Spirit系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、單顆滑動鑽石，13萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Spirit系列耳環，符合倫理道德標準的18K白金與玫瑰金鑲嵌鑽石、單顆滑動鑽石，13萬6,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、12顆滑動鑽石，198萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds系列項鍊，18K玫瑰金鑲嵌鑽石、12顆滑動鑽石，198萬1,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds手環，符合倫理道德標準之18K玫瑰金鑲嵌鑽石、3顆滑動鑽石，25萬元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds手環，符合倫理道德標準之18K玫瑰金鑲嵌鑽石、3顆滑動鑽石，25萬元。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米符合倫理道德標準之18K玫瑰金、白色珍珠母貝表盤、 5顆滑動鑽石、光滑粉紅色納帕牛皮表帶，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds雙圈表帶腕表，26毫米符合倫理道德標準之18K玫瑰金、白色珍珠母貝表盤、 5顆滑動鑽石、光滑粉紅色納帕牛皮表帶，30萬3,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds手鍊，符合倫理道德標準之18K玫瑰金、3顆滑動鑽石，14萬2,000元。圖／蕭邦提供
Happy Diamonds手鍊，符合倫理道德標準之18K玫瑰金、3顆滑動鑽石，14萬2,000元。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供
氣質女星謝欣穎演繹蕭邦經典的Happy Diamonds滑動鑽石珠寶與腕表系列。服飾／Polo Ralph Lauren提供。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶

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