Chopard滑動鑽石太美 謝欣穎一見鐘情

或許因為長相，許多人對謝欣穎的印象，停留在一個非常有個性的酷妹。「我其實還是會還蠻多元、善變的，」她舉例自己的穿著打扮，在不同的階段有不同的喜好，有時確實喜歡有點個性的風格，但是像蕾絲或飄逸感這種秀氣女性化裝扮也購入，「這陣子喜歡什麼，過陣子又喜歡比較反差的東西 – 這些其實都是我！」

「去年休息也休息夠了，今年全力復出！」謝欣穎最近馬不停蹄宣傳，隨著三季陸續上檔的「華燈初上」，去年疫情爆發前拍攝的「良辰吉時」也接在華燈結束後上映，讓她近期的曝光大增。模特兒出身的她更成為許多時尚活動邀約的對象，也因為工作接觸到而開始對珠寶更有感覺。

「蕭邦第一個想到的是手表，而且是非常頂級、高貴的手表，」她說，不過這次看到滑動鑽石Happy Diamonds系列，相當驚艷，「剛戴上去想說是我看錯了嗎？為什麼好像會動？原來它很特別，跟平常看到的珠寶不一樣。」平常喜歡搭配很隨心情的謝欣穎，偏好耳環、手鍊、項鍊，「我很喜歡這次配戴的耳環，它可以顯得很知性，但是要很有個性也可以，設計簡單又不會太小。」

母親節即將到來，謝欣穎認為，經典的滑動鑽石項鍊或手鍊，都是非常適合送媽媽的禮物，除了珠寶本身有收藏性，比起腕表或戒指，這種戴上了就能一直帶著不脫下來的項鍊和手鍊，對謝媽媽來說，「我覺得應該會覺得比較實際一點，」她笑說，實用、高搭配性讓兒女的心意更能隨時陪伴在媽媽身邊。

能自由旋轉舞動的滑動鑽石，是蕭邦獨門的經典，自1970、80年代開始，不受金屬鑲爪拘束、能在兩片藍寶石水晶玻璃間自由滑動的鑽石，所散發的歡欣、快樂，如今更延伸出全系列珠寶腕表各式各樣的設計，不論媽媽偏好秀氣小巧的單顆滑動鑽石，甚至是結合其他設計元素深具造型感的中高階珠寶，滿足不同風格媽媽的需求，甚至母女一起配戴也不顯突兀，展現雋永經典設計跨世代的永恆魅力。

服飾／Polo Ralph Lauren提供