1張券換8盤菜！漢來海港「餐券放大術」回歸 現享44折

漢來海港「餐券放大術」重出江湖！漢來美食旗下的自助餐廳「漢來海港餐廳」，自即日起再度推出餐券放大術活動，只要憑手上持有的餐券，即可兌換6～8道指定餐點回家，內容囊括海鮮、壽司、港點等招牌菜色，現享4.4折起的優惠，讓家人們在疫情期間，在家也能享受聚餐的樂趣。

漢來海港在2021年時，因應當時疫情限制內用的情況，曾推出「餐券放大術」活動，引起消費者熱烈迴響。為了讓持有餐券的民眾在疫情期間仍能安心享用美食，漢來海港自即日起再度推出放大活動。相較於前次的方案，此次的餐點採固定配置內容，並於每月15日更換菜色。