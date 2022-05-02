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1張券換8盤菜！漢來海港「餐券放大術」回歸 現享44折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
漢來海港餐券放大術方案，不同餐券可換購6～8道餐食。圖／漢來美食提供
漢來海港餐券放大術方案，不同餐券可換購6～8道餐食。圖／漢來美食提供

漢來海港「餐券放大術」重出江湖！漢來美食旗下的自助餐廳「漢來海港餐廳」，自即日起再度推出餐券放大術活動，只要憑手上持有的餐券，即可兌換6～8道指定餐點回家，內容囊括海鮮、壽司、港點等招牌菜色，現享4.4折起的優惠，讓家人們在疫情期間，在家也能享受聚餐的樂趣。

漢來海港在2021年時，因應當時疫情限制內用的情況，曾推出「餐券放大術」活動，引起消費者熱烈迴響。為了讓持有餐券的民眾在疫情期間仍能安心享用美食，漢來海港自即日起再度推出放大活動。相較於前次的方案，此次的餐點採固定配置內容，並於每月15日更換菜色。

只要持漢來海港餐券（下午茶、午餐或晚餐餐券皆可使用），依種類各可兌換6～8道外帶餐點。餐點集結9大主題餐檯中的人氣菜色，包括有沙拉、海鮮、綜合壽司、肉類、甜點等不同組合，吃得到蒸生蠔、烤香魚、燻鮭魚冷肉起司沙拉、綜合壽司等料理，一份的份量可供2人共享，等於約4.4～5.8折不等的優惠。只要在餐期前3小時電話訂購即可預定外帶回家。

漢來海港「餐券放大術」餐點包含「剁椒XO醬蒸生蠔」等人氣菜色。圖／漢來美食提供
漢來海港「餐券放大術」餐點包含「剁椒XO醬蒸生蠔」等人氣菜色。圖／漢來美食提供
漢來海港因應疫情，再度推出餐券放大術活動，可享44折起的優惠。圖／漢來美食提供
漢來海港因應疫情，再度推出餐券放大術活動，可享44折起的優惠。圖／漢來美食提供

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