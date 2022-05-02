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JASONS超市年底退場 全新頂級超市Mia C'bon首店天母亮相 5大特色必逛

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Mia C'bon的蔬菜區獨家推出EUGENIE品牌，強調選品團隊走訪台灣鄉鎮，找尋符合有機與產銷履歷標準的食材。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon的蔬菜區獨家推出EUGENIE品牌，強調選品團隊走訪台灣鄉鎮，找尋符合有機與產銷履歷標準的食材。圖／Mia C'bon提供

全台25家JASONS超市品牌名稱授權只到今年底，家樂福宣布打造全新頂級超市「Mia C'bon」，首間門市率先於台北天母西路正式亮相，除了延續以往頂級進口商品選品概念，更導入科技、情境體驗，並引進更多在地小農、友善動物商品，同時響應科技與永續，店內全面改用電子價標，現場還可隨時看到「虛擬店長」機器人，隨時獻上店內熱銷品。未來Mia C'bon將逐步插旗全台，包含各地的百貨公司與街邊店，預計每月展店1～2家，今年預計開設超過20家。

家樂福表示，Mia C'bon的名字設計歷經多次討論，為了保留原有的歐陸風格，同時拉近與台灣在地消費者之間的距離，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，同時也與台語的「東西」同音，「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思，從命名就讓消費者感受Mia C'bon是一家既在地又國際的超市。

Mia C'bon更主打「知性飲酒、品牌生鮮、小農咖啡、環遊零食、延伸廚房」5大生活情境，其中「世界酒區」精選超過40個國家、2,000多支不同產區的經典酒款，葡萄酒、清酒、啤酒、威士忌一應俱全。而肉品則全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規氣冷式不泡水的洽富氣冷雞、曾獲兩屆世界牛排賽冠軍的澳洲傑克和牛（Jack's Creek），和曾於澳洲重要和牛比賽中獲得金獎、世界各地高檔餐廳指定品牌的鳳凰和牛（Phoenix），透過品牌的把關，希望帶給消費者更高品質的產品。

Mia C'bon Café則是精選台灣頂級咖啡之一「霧台巴魯那莊園咖啡」以及義大利百年品牌LAVAZZA 中深烘焙咖啡豆，而台灣人最愛的拿鐵，更是選用了全台首支獲得動物福利標章的吉蒸牧場透明鮮奶製作。歡慶開幕，Mia C'bon Café即日起至5月8日全面買1送1。

Mia C'bon的「進口食品區」更引進超過82國、12,000種熱銷與獨家進口商品，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項，滿足愛嚐鮮的民眾，而店內更是首聘「虛擬店長」移動機器人為消費者選物、親切與消費者打招呼。而Mia C'bon更為在地居民提供貼心服務，包括現場代為烹調牛排、代削新鮮水果、提物的貼心服務；還有免費禮盒包裝，由店內提供禮盒，可以將蘋果、梨子等自組喜愛的水果成為特色水果禮盒，如果不想出門，還有滿額宅配及外送。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

Mia C'bon的肉品全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規製作的洽富氣冷雞等高品質產品。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon的肉品全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規製作的洽富氣冷雞等高品質產品。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon Café嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳，推頂級的精緻咖啡。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon Café嚴選屏東小農咖啡、動物福利鮮乳，推頂級的精緻咖啡。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon的世界酒區提供葡萄酒、清酒、啤酒、威士忌等各式酒類一應俱全。圖／Mia C'bon提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Mia C'bon的世界酒區提供葡萄酒、清酒、啤酒、威士忌等各式酒類一應俱全。圖／Mia C'bon提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Mia C'bon的世界酒區精選超過40個國家、2,000多支不同產區的經典酒款。圖／Mia C'bon提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
Mia C'bon的世界酒區精選超過40個國家、2,000多支不同產區的經典酒款。圖／Mia C'bon提供 ※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。
台北天母店更是首聘「虛擬店長」為消費者選物、親切與消費者打招呼。圖／Mia C'bon提供
台北天母店更是首聘「虛擬店長」為消費者選物、親切與消費者打招呼。圖／Mia C'bon提供
標榜品味質感生活的全新頂級超市Mia C'bon，首間門市於台北天母西路登場。圖／Mia C'bon提供
標榜品味質感生活的全新頂級超市Mia C'bon，首間門市於台北天母西路登場。圖／Mia C'bon提供

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