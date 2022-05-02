JASONS超市年底退場 全新頂級超市Mia C'bon首店天母亮相 5大特色必逛

全台25家JASONS超市品牌名稱授權只到今年底，家樂福宣布打造全新頂級超市「Mia C'bon」，首間門市率先於台北天母西路正式亮相，除了延續以往頂級進口商品選品概念，更導入科技、情境體驗，並引進更多在地小農、友善動物商品，同時響應科技與永續，店內全面改用電子價標，現場還可隨時看到「虛擬店長」機器人，隨時獻上店內熱銷品。未來Mia C'bon將逐步插旗全台，包含各地的百貨公司與街邊店，預計每月展店1～2家，今年預計開設超過20家。

家樂福表示，Mia C'bon的名字設計歷經多次討論，為了保留原有的歐陸風格，同時拉近與台灣在地消費者之間的距離，「Mia」為義大利和西班牙文，意思是「我的」，同時也與台語的「東西」同音，「C'bon」則是法文「美好、美味」的意思，從命名就讓消費者感受Mia C'bon是一家既在地又國際的超市。

Mia C'bon更主打「知性飲酒、品牌生鮮、小農咖啡、環遊零食、延伸廚房」5大生活情境，其中「世界酒區」精選超過40個國家、2,000多支不同產區的經典酒款，葡萄酒、清酒、啤酒、威士忌一應俱全。而肉品則全面使用品牌肉，包含獨家販售的全台唯一歐規氣冷式不泡水的洽富氣冷雞、曾獲兩屆世界牛排賽冠軍的澳洲傑克和牛（Jack's Creek），和曾於澳洲重要和牛比賽中獲得金獎、世界各地高檔餐廳指定品牌的鳳凰和牛（Phoenix），透過品牌的把關，希望帶給消費者更高品質的產品。

Mia C'bon Café則是精選台灣頂級咖啡之一「霧台巴魯那莊園咖啡」以及義大利百年品牌LAVAZZA 中深烘焙咖啡豆，而台灣人最愛的拿鐵，更是選用了全台首支獲得動物福利標章的吉蒸牧場透明鮮奶製作。歡慶開幕，Mia C'bon Café即日起至5月8日全面買1送1。

Mia C'bon的「進口食品區」更引進超過82國、12,000種熱銷與獨家進口商品，網羅時下最新、最夯、別處找不到的進口品項，滿足愛嚐鮮的民眾，而店內更是首聘「虛擬店長」移動機器人為消費者選物、親切與消費者打招呼。而Mia C'bon更為在地居民提供貼心服務，包括現場代為烹調牛排、代削新鮮水果、提物的貼心服務；還有免費禮盒包裝，由店內提供禮盒，可以將蘋果、梨子等自組喜愛的水果成為特色水果禮盒，如果不想出門，還有滿額宅配及外送。