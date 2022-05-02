快訊

「桃園買到家了」 羅智強：繼續耕耘邁向市長之路

台北雨夜路人走斑馬線闖紅燈 遭1車撞倒3車輾過身亡

66歲澎恰恰深夜廁所「嚴重滑倒」 腳掌整個反摺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅芙奧5月線上專拍 Face the Faces看見當代藝術家的臉

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
羅芙奧藝術集團2022年ALL IN : BID ONE，5月主題「Face the Faces 臉•看臉」自5月1日起至11日止於官網競標。圖／羅芙奧提供
羅芙奧藝術集團2022年ALL IN : BID ONE，5月主題「Face the Faces 臉•看臉」自5月1日起至11日止於官網競標。圖／羅芙奧提供

閱讀面孔的能力已然成為人們賴以生存的能力之一，藝術家透過所謂「面」，不論是人的面孔，或是藝術透過作品所傳達的畫面，表達所思所感。羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN : BID ONE，於每月1日準時開拍進行為期10天的潮流與當代藝術線上拍賣，5月主題「Face the Faces 臉•看臉」，匯集當代藝術家塗鴉先生（Mr Doodle）、James Jean、OB、KAWS、劉野、岳敏君等作品，以他們角度和方式詮釋形形色色的臉譜。

拍賣焦點之一塗鴉先生（Mr Doodle）的「無題（三聯幅）」，創作於2013年，是Mr Doodle在看望他的美術老師時所繪製並贈與老師的作品。三聯幅中，每一幅裡面都有數張小臉譜。就像教室講台下一張張純真小臉，密密麻麻的臉譜，帶著男孩般的稚氣和純真。另個焦點拍品為近期被受期待與肯定的年輕美國華裔插畫家James Jean，他的雕塑「Maze Aurum」既真實又夢幻，融合了日式與美式風格，呈現一種奇妙的違和感，表情羞澀而勇敢，以9,000美元起拍。

劉野作品Miss，起拍價9,000美元。圖／羅芙奧提供
劉野作品Miss，起拍價9,000美元。圖／羅芙奧提供
岳敏君作品「大笨鳥」，起拍價2,400美元。圖／羅芙奧提供
岳敏君作品「大笨鳥」，起拍價2,400美元。圖／羅芙奧提供
James Jean雕塑「Maze Aurum」，9,000美元起拍。圖／羅芙奧提供
James Jean雕塑「Maze Aurum」，9,000美元起拍。圖／羅芙奧提供
Mr Doodle的「無題（三聯幅）」，10,000美元起拍。圖／羅芙奧提供
Mr Doodle的「無題（三聯幅）」，10,000美元起拍。圖／羅芙奧提供

藝術家 美國 華裔

延伸閱讀

三檔藝博會報到 體驗NFT元宇宙、和藝術家一起開房間

少子化浪潮加上本土語言上路 藝術教師員額恐遭排擠

藝術教育法25年來首度大修 擬納幼教、藝才班可退場

Honda HR-V大改款發表在即 獨創NFT首發震撼登場

相關新聞

時尚KOL必須打卡！Swarovski x花神聯名期間限定下午茶

都說陪伴是最好的禮物，今年母親節，不妨帶著最時髦的媽媽，一起享受一段優雅華麗的午後時光！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swa...

羅芙奧5月線上專拍 Face the Faces看見當代藝術家的臉

閱讀面孔的能力已然成為人們賴以生存的能力之一，藝術家透過所謂「面」，不論是人的面孔，或是藝術透過作品所傳達的畫面，表達所...

芋泥泡芙、莓荔可頌！beard papa's、八月堂新甜品登場

隨著5月到來，beard papa's、八月堂均推出全新的甜品，為溫馨五月增添香甜氣息。beard papa's限時推出...

「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應

曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量...

不再忘記今天星期幾！BALENCIAGA推出一周短襪組

去年一月，BALENCIAGA推出Cities城市系列，以世界幾大城市名搭配品牌logo的簡約設計，打造出包款、帽子甚至...

影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運

南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。