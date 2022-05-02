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羅芙奧5月線上專拍 Face the Faces看見當代藝術家的臉
閱讀面孔的能力已然成為人們賴以生存的能力之一，藝術家透過所謂「面」，不論是人的面孔，或是藝術透過作品所傳達的畫面，表達所思所感。羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN : BID ONE，於每月1日準時開拍進行為期10天的潮流與當代藝術線上拍賣，5月主題「Face the Faces 臉•看臉」，匯集當代藝術家塗鴉先生（Mr Doodle）、James Jean、OB、KAWS、劉野、岳敏君等作品，以他們角度和方式詮釋形形色色的臉譜。
拍賣焦點之一塗鴉先生（Mr Doodle）的「無題（三聯幅）」，創作於2013年，是Mr Doodle在看望他的美術老師時所繪製並贈與老師的作品。三聯幅中，每一幅裡面都有數張小臉譜。就像教室講台下一張張純真小臉，密密麻麻的臉譜，帶著男孩般的稚氣和純真。另個焦點拍品為近期被受期待與肯定的年輕美國華裔插畫家James Jean，他的雕塑「Maze Aurum」既真實又夢幻，融合了日式與美式風格，呈現一種奇妙的違和感，表情羞澀而勇敢，以9,000美元起拍。
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