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時尚KOL必須打卡！Swarovski x花神聯名期間限定下午茶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
時尚KOL以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG
時尚KOL以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG

都說陪伴是最好的禮物，今年母親節，不妨帶著最時髦的媽媽，一起享受一段優雅華麗的午後時光！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與Florian福里安花神自即日起至5月21日止，於新光三越A9館和新光三越中港店，推出期間限定聯名下午茶，活動期間凡享用聯名雙人下午茶，回Swarovski店上登記成為會員，還加碼贈送Swarovski下午茶賓客專屬回店禮。

在社群上擁有超多粉絲的時尚KOL妍安、逸歡、夏曼娣和Chrisanne，除了與媽媽與婆婆如同閨蜜姐妹一般，一起精心打扮，相約享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。而成爲新手父母時尚潮模TOMO透瑪透和李柔，則以媽媽的身份，在這個特別的日子，戴上最時髦的Swarovski首飾，盡情享受少女般的夢幻午茶時光。

Garden Tales水晶鐘罩與玫瑰，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Garden Tales水晶鐘罩與玫瑰，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供
Crystalline Aura腕表，15,000元。圖／施華洛世奇提供
Crystalline Aura腕表，15,000元。圖／施華洛世奇提供
時尚KOL夏曼娣以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @mandy__________grass
時尚KOL夏曼娣以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @mandy__________grass
時尚Chrisanne享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。圖／摘自IG @chrisanne_tai
時尚Chrisanne享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。圖／摘自IG @chrisanne_tai
時尚潮模李柔以新手媽媽的身份享受SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶。圖／摘自IG @zero0222
時尚潮模李柔以新手媽媽的身份享受SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶。圖／摘自IG @zero0222
迷人玫瑰，6,350元。圖／施華洛世奇提供
迷人玫瑰，6,350元。圖／施華洛世奇提供
Sparkling Dance套組，6,350元。圖／施華洛世奇提供
Sparkling Dance套組，6,350元。圖／施華洛世奇提供
時尚KOL妍安以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @anntw0219
時尚KOL妍安以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @anntw0219

Gema 520手鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Gema 520手鍊，4,250元。圖／施華洛世奇提供
時尚潮模TOMO透瑪透攜子享受SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶。圖／摘自IG @wahatomato
時尚潮模TOMO透瑪透攜子享受SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶。圖／摘自IG @wahatomato
SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶期間限定至5月31日止。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶期間限定至5月31日止。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶期間限定至5月31日止。圖／施華洛世奇提供
SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶期間限定至5月31日止。圖／施華洛世奇提供
時尚KOL逸歡以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @clinaliu
時尚KOL逸歡以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @clinaliu
Latisha耳環，3,850元。圖／施華洛世奇提供
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下午茶

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