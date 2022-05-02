時尚KOL必須打卡！Swarovski x花神聯名期間限定下午茶

都說陪伴是最好的禮物，今年母親節，不妨帶著最時髦的媽媽，一起享受一段優雅華麗的午後時光！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與Florian福里安花神自即日起至5月21日止，於新光三越A9館和新光三越中港店，推出期間限定聯名下午茶，活動期間凡享用聯名雙人下午茶，回Swarovski店上登記成為會員，還加碼贈送Swarovski下午茶賓客專屬回店禮。

在社群上擁有超多粉絲的時尚KOL妍安、逸歡、夏曼娣和Chrisanne，除了與媽媽與婆婆如同閨蜜姐妹一般，一起精心打扮，相約享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。而成爲新手父母時尚潮模TOMO透瑪透和李柔，則以媽媽的身份，在這個特別的日子，戴上最時髦的Swarovski首飾，盡情享受少女般的夢幻午茶時光。 Garden Tales水晶鐘罩與玫瑰，5,450元。圖／施華洛世奇提供 Vittore戒指，2,650元。圖／施華洛世奇提供 Crystalline Aura腕表，15,000元。圖／施華洛世奇提供 時尚KOL夏曼娣以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @mandy__________grass 時尚Chrisanne享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。圖／摘自IG @chrisanne_tai 時尚潮模李柔以新手媽媽的身份享受SWAROVSKI X 福里安花神聯名下午茶。圖／摘自IG @zero0222 迷人玫瑰，6,350元。圖／施華洛世奇提供 Sparkling Dance套組，6,350元。圖／施華洛世奇提供 時尚KOL妍安以Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶提前慶祝母親節。圖／摘自IG @anntw0219