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時尚KOL必須打卡！Swarovski x花神聯名期間限定下午茶
都說陪伴是最好的禮物，今年母親節，不妨帶著最時髦的媽媽，一起享受一段優雅華麗的午後時光！奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）與Florian福里安花神自即日起至5月21日止，於新光三越A9館和新光三越中港店，推出期間限定聯名下午茶，活動期間凡享用聯名雙人下午茶，回Swarovski店上登記成為會員，還加碼贈送Swarovski下午茶賓客專屬回店禮。
在社群上擁有超多粉絲的時尚KOL妍安、逸歡、夏曼娣和Chrisanne，除了與媽媽與婆婆如同閨蜜姐妹一般，一起精心打扮，相約享用Swarovski與Florian福里安花神聯手推出的限量貴婦下午茶。而成爲新手父母時尚潮模TOMO透瑪透和李柔，則以媽媽的身份，在這個特別的日子，戴上最時髦的Swarovski首飾，盡情享受少女般的夢幻午茶時光。
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