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芋泥泡芙、莓荔可頌！beard papa's、八月堂新甜品登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
beard papa's全新推出「芋泥泡芙」，可搭配日式、餅乾、菠蘿等5種餅皮，每顆70元。圖／beard papa's提供
beard papa's全新推出「芋泥泡芙」，可搭配日式、餅乾、菠蘿等5種餅皮，每顆70元。圖／beard papa's提供

隨著5月到來，beard papa's、八月堂均推出全新的甜品，為溫馨五月增添香甜氣息。beard papa's限時推出「芋泥泡芙」，擁有大甲芋頭的迷人香醇滋味；八月堂則是以糖漬荔枝、法式覆盆子果醬等元素，推出「莓荔佳人」，迎來酸甜的莓果風味。

泡芙品牌「beard papa's」自即日起至5月31日期間，首度推出全新口味的「芋泥泡芙」，使用台灣大甲芋頭入餡，搭配卡士達醬製作成甘甜綿密的餡料，帶出淡雅的芋頭香氣，可以搭配日式、餅乾、黑日式、菠蘿、mini等5種餅皮享用，每顆70元。

除此之外，beard papa's環球桃園A19店再度推出限定販售的新口味白胖胖霜淇淋，共有焦糖、芋頭2種口味。「白胖胖焦糖霜淇淋」是將杯子底部鋪上脆餅，再加入香草卡士達、香草霜淇淋與焦糖醬，最後再擺上一顆mini泡芙，每杯120元。「白胖胖芋頭霜淇淋」則是堆疊了脆餅、芋頭丁、芋泥卡士達與霜淇淋，並同樣以mini泡芙點綴，每杯130元。

「八月堂」此次推出5月限定的「莓荔佳人」，使用酥脆可頌加入糖漬荔枝果肉，再搭配莓果熬煮的酸甜法式覆盆子果醬，上頭再點綴蕾絲脆片，整體散發清爽果香之餘還增添華麗感，每顆65元。

即日起至5月22日期間，購買「莓荔佳人」就有機會抽中「Dyson吹風機」（價值17,600元）與「可頌禮盒兌換券」。至5月8日前憑本人疫苗3劑施打完成證明（小黃卡、健保卡、數位疫苗證明），就可享「可頌買1送1」優惠，限50元以下品項，每人限1組，每店限50名。

「八月堂」推出5月限定的「莓荔佳人」，每顆65元。圖／八月堂提供
「八月堂」推出5月限定的「莓荔佳人」，每顆65元。圖／八月堂提供
beard papa's環球桃園A19店推出「白胖胖焦糖霜淇淋」、「白胖胖芋頭霜淇淋」，各為120、130元。圖／beard papa's提供
beard papa's環球桃園A19店推出「白胖胖焦糖霜淇淋」、「白胖胖芋頭霜淇淋」，各為120、130元。圖／beard papa's提供

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