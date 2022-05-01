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不再忘記今天星期幾！BALENCIAGA推出一周短襪組

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA一周短襪組，2萬2650元。圖／摘自官網
BALENCIAGA一周短襪組，2萬2650元。圖／摘自官網

去年一月，BALENCIAGA推出Cities城市系列，以世界幾大城市名搭配品牌logo的簡約設計，打造出包款、帽子甚至是陶瓷咖啡杯，掀起一波搶購潮，尤其提供黑白兩色選的咖啡杯搭配可循環再利用的TPE材質上蓋，網羅了全球超過20個城市，包含紐約、巴黎、洛杉磯、邁阿密、多倫多、上海、北京、首爾、曼谷、東京、香港等等，備受消費者喜愛。

今年品牌再次出招，但這次選擇的主題是不是城市，而是一周七天的英文，把「星期一Monday」到「星期天Sunday」的英文刺繡在黑、白兩色的短襪上，再把品牌logo放在襪底，設計簡單又不失充滿生活感的幽默，一組七雙的成套販售組合，讓大家每當忘記「今天星期幾」時只要抬腳一看就知道。

不過這組襪子設計雖然很日常，但是售價並不是這麼回事，一套七雙要價2萬2650元，台灣方面提供白色組合。

BALENCIAGA以一周七天的英文為主題，推出一組七雙的短襪。圖／摘自官網
BALENCIAGA以一周七天的英文為主題，推出一組七雙的短襪。圖／摘自官網
BALENCIAGA一周短襪組，2萬2650元。圖／摘自官網
BALENCIAGA一周短襪組，2萬2650元。圖／摘自官網

品牌 咖啡

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