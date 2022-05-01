聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣到缺貨的「媽的」熱狗手套 安德魯加菲居然有一組！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
楊紫瓊(右)和潔米李寇蒂斯(左)身在熱狗宇宙。圖／双喜電影提供
楊紫瓊(右)和潔米李寇蒂斯(左)身在熱狗宇宙。圖／双喜電影提供

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」票房正熱，劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻，像是「石頭宇宙」、「浣熊宇宙」都是經常被影迷拿出來討論的重點。而荒謬指數最高的「熱狗手手宇宙」更是最受關注的一環，居然讓連沒有參演這部電影的安德魯加菲也忍不住模仿該宇宙的造型。

在「媽的多重宇宙」中飾演國稅局員工的潔米李寇蒂斯，昨天在IG發了一張男星安德魯加菲戴著熱狗手套的街拍照，並搭配文字寫道：「當安德魯加菲再宣傳一部他有參演的電影時同時宣傳另一部他沒有參演的電影，那就足以說明他和其他藝術家們對『媽的多重宇宙』的看法。」照片中的安德魯還比出勝利手勢，感覺是非常喜歡這部電影。

潔米李寇蒂斯在「熱狗手手宇宙」中，和楊紫瓊飾演一對同志戀人，在這個宇宙的他們手指都是熱狗做的，可說是惡搞到極點的一個設定，也讓許多影迷聯想到經典港片「與龍共舞」的某個橋段。而發行「媽的多重宇宙」的片商A24也趁著電影大熱，推出許多周邊商品，安德魯加菲戴的熱狗手套就是其中之一，這組手套售價36美元，在官網上目前已經銷售一空。

男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。圖／摘自IG、双喜電影提供
男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。圖／摘自IG、双喜電影提供
男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。圖／摘自IG
男星安德魯加菲戴著「媽的多重宇宙」片商A24發行的熱狗手套。圖／摘自IG
楊紫瓊之前上節目也有戴同樣的手套。圖／摘自IG
楊紫瓊之前上節目也有戴同樣的手套。圖／摘自IG
這組手套售價36美元，在官網上目前已經銷售一空。圖／摘自官網
這組手套售價36美元，在官網上目前已經銷售一空。圖／摘自官網

電影 浣熊

延伸閱讀

陶比麥奎爾「蜘蛛人」20周年 本世紀首部超狂賣英雄片

虛驚一場？「蜘蛛人」安德魯加菲沒要退出 只休2個月？

馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2：水之道」首曝預告

楊紫瓊「媽的多重宇宙」台、美票房雙開紅盤

相關新聞

芋泥泡芙、莓荔可頌！beard papa's、八月堂新甜品登場

隨著5月到來，beard papa's、八月堂均推出全新的甜品，為溫馨五月增添香甜氣息。beard papa's限時推出...

「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應

曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量...

不再忘記今天星期幾！BALENCIAGA推出一周短襪組

去年一月，BALENCIAGA推出Cities城市系列，以世界幾大城市名搭配品牌logo的簡約設計，打造出包款、帽子甚至...

影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運

南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園...

賣到缺貨的「媽的」熱狗手套 安德魯加菲居然有一組！

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」票房正熱，劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻，像是「石頭宇宙」、「浣熊...

華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直

台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。