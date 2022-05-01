賣到缺貨的「媽的」熱狗手套 安德魯加菲居然有一組！

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」票房正熱，劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻，像是「石頭宇宙」、「浣熊宇宙」都是經常被影迷拿出來討論的重點。而荒謬指數最高的「熱狗手手宇宙」更是最受關注的一環，居然讓連沒有參演這部電影的安德魯加菲也忍不住模仿該宇宙的造型。

在「媽的多重宇宙」中飾演國稅局員工的潔米李寇蒂斯，昨天在IG發了一張男星安德魯加菲戴著熱狗手套的街拍照，並搭配文字寫道：「當安德魯加菲再宣傳一部他有參演的電影時同時宣傳另一部他沒有參演的電影，那就足以說明他和其他藝術家們對『媽的多重宇宙』的看法。」照片中的安德魯還比出勝利手勢，感覺是非常喜歡這部電影。