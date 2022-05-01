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影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運
南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園區大型鳥籠超像電影「侏儸紀公園」，相當吸睛，今起試營運5天，供在地鎮民預約優先體驗，最快5月底可望開幕。
草屯鎮公所指出，該樂園位居富寮山區、投14線2.5K附近，占地約20公頃，業者因熱愛鳥類及小動物，盼打造小型動物樂園，從籌備到動工耗時8年，斥資逾7億元，2019年更與新加坡鳥園團隊合作動工打造「亞洲規模最大的鳥園」。
而在興建之初，業者曾允諾鄉親，園區完成將先回饋地方，今年4月完成第一期園區後，公所積極爭取讓居民優先體驗遊園，業者也兌現承諾，今天至5日試營運，考量防疫開放1天2場次，每場次1000人入園，開放鎮民上網預約。
「九九峰動物樂園」今上午就湧入千人，相當熱鬧，園方表示，園內以珍奇鳥禽為主，也飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，而為讓鳥類有空間飛行活動，並讓遊客近距離欣賞，以電影「侏儸紀公園」為雛型，打造各式超大型鳥籠。
現階段園區內鳥類及可愛動物總數已達上千隻，其中鳥禽品種至少4、50種，未來將持續引進達7、80種，並設有鳥類區、小型動物餵食區、大鳥窩、動物醫院等，還有小朋友最喜歡的「恐龍之丘」，其規畫設計真的有如「侏儸紀公園翻版」。
九九峰動物樂園表示，第一期園區已完竣，試營運開放鎮民上網預約登記（ https://www.surveycake.com/s/MwDKe ），後續將彙整相關建議，通盤檢討調整營運模式，最快5月底開幕，未來能走進大鳥籠內賞鳥，第二期規劃打造摩天輪。
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