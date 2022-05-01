聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯「九九峰動物樂園」園區設計，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區設計，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園區大型鳥籠超像電影「侏儸紀公園」，相當吸睛，今起試營運5天，供在地鎮民預約優先體驗，最快5月底可望開幕。

草屯鎮公所指出，該樂園位居富寮山區、投14線2.5K附近，占地約20公頃，業者因熱愛鳥類及小動物，盼打造小型動物樂園，從籌備到動工耗時8年，斥資逾7億元，2019年更與新加坡鳥園團隊合作動工打造「亞洲規模最大的鳥園」。

而在興建之初，業者曾允諾鄉親，園區完成將先回饋地方，今年4月完成第一期園區後，公所積極爭取讓居民優先體驗遊園，業者也兌現承諾，今天至5日試營運，考量防疫開放1天2場次，每場次1000人入園，開放鎮民上網預約。

「九九峰動物樂園」今上午就湧入千人，相當熱鬧，園方表示，園內以珍奇鳥禽為主，也飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，而為讓鳥類有空間飛行活動，並讓遊客近距離欣賞，以電影「侏儸紀公園」為雛型，打造各式超大型鳥籠。

現階段園區內鳥類及可愛動物總數已達上千隻，其中鳥禽品種至少4、50種，未來將持續引進達7、80種，並設有鳥類區、小型動物餵食區、大鳥窩、動物醫院等，還有小朋友最喜歡的「恐龍之丘」，其規畫設計真的有如「侏儸紀公園翻版」。

九九峰動物樂園表示，第一期園區已完竣，試營運開放鎮民上網預約登記（ https://www.surveycake.com/s/MwDKe ），後續將彙整相關建議，通盤檢討調整營運模式，最快5月底開幕，未來能走進大鳥籠內賞鳥，第二期規劃打造摩天輪。

南投草屯「九九峰動物樂園」今起試營運，開放在地居民體驗，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」今起試營運，開放在地居民體驗，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有珍奇鳥禽及可愛動物，今起試營運，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有珍奇鳥禽及可愛動物，今起試營運，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有珍奇鳥禽及可愛動物，今起試營運，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有珍奇鳥禽及可愛動物，今起試營運，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」今起試營運，開放在地居民體驗，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」今起試營運，開放在地居民體驗，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有迷你馬供小朋友乘坐，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」有迷你馬供小朋友乘坐，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影
南投草屯「九九峰動物樂園」園區內有各式大型鳥籠，猶如電影「侏儸紀公園」，最快5月底可望開幕。記者賴香珊／攝影

電影 賞鳥 南投

延伸閱讀

日月潭「3公頃金針花秘境」開成地面版繁星！桃園「4000株孝子百合花」雪白滿開飄仙氣

重振鳳凰谷鳥園 民代協調盼由南投縣接手轉型活化

屏東書院園區全面開放 K書中心、生態溪流步道、噴水池

經濟日報社論／「五生」戰略 讓城市與園區共榮

相關新聞

芋泥泡芙、莓荔可頌！beard papa's、八月堂新甜品登場

隨著5月到來，beard papa's、八月堂均推出全新的甜品，為溫馨五月增添香甜氣息。beard papa's限時推出...

「88道日本料理」吃到飽988！和牛、生魚片無限供應

曾經吸引許多民眾登門用餐的「狗一下日本料理吃到飽」又回來了！馬辣集團旗下的日本料理餐廳「狗一下」，再度針對忠孝店限時限量...

不再忘記今天星期幾！BALENCIAGA推出一周短襪組

去年一月，BALENCIAGA推出Cities城市系列，以世界幾大城市名搭配品牌logo的簡約設計，打造出包款、帽子甚至...

影／像極了侏儸紀公園 亞洲最大鳥園今起試營運

南投縣草屯鎮「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」斥資逾7億元、耗時8年打造，是亞洲規模最大的鳥類主題動物園，園...

賣到缺貨的「媽的」熱狗手套 安德魯加菲居然有一組！

楊紫瓊主演的電影「媽的多重宇宙」票房正熱，劇中「多宇宙」各式不同趣味主題的設定也讓人印象超深刻，像是「石頭宇宙」、「浣熊...

華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直

台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。