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華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
九華樓以「粵式片皮鴨」為明星料理。圖／華泰王子大飯店提供
九華樓以「粵式片皮鴨」為明星料理。圖／華泰王子大飯店提供

台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5月1日發布公告，表示因營運計畫，因此九華樓、驢子營運至5月30日止，並預計將於今年7月至「春大直」重新開幕。

華泰大飯店集團自1972年以華泰王子大飯店展開事業，目前旗下還擁有華泰瑞舍、華泰瑞苑等多個品牌。位於林森北路商圈的「華泰王子大飯店」，館內設有九華樓、驢子等館內餐廳。其中「九華樓」以粵式烤鴨為招牌，並且提供有多款粵菜料理；至於「驢子餐廳」則提供有義大利麵、燉飯、香料烤全雞等菜色，又以驢子特製香料厚切美國肋眼牛排最具代表性，各獲得不少粉絲的青睞。

華泰王子大飯店5月1日發布公告，表示依照華泰大飯店集團營運計畫，九華樓及驢子餐廳現址將營業至5月30日止，並預計7月於春大直以嶄新面貌與消費者相見。位於大直的春大直，目前已有雅室牛排、朧粵、富錦樹台菜香檳等多間餐廳，隨著九華樓、驢子餐廳的進駐，勢必也將增添館內料理的豐富性與選擇。

華泰王子大飯店發布公告，九華樓、驢子餐廳將停業搬遷至春大直。圖／擷取自華泰王子大飯店 GLORIA PRINCE HOTEL Taipei粉絲頁
華泰王子大飯店發布公告，九華樓、驢子餐廳將停業搬遷至春大直。圖／擷取自華泰王子大飯店 GLORIA PRINCE HOTEL Taipei粉絲頁
驢子餐廳招牌「厚切美國肋眼牛排」。圖／華泰王子大飯店提供
驢子餐廳招牌「厚切美國肋眼牛排」。圖／華泰王子大飯店提供

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