聽新聞
test
0:00 / 0:00
華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直
台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5月1日發布公告，表示因營運計畫，因此九華樓、驢子營運至5月30日止，並預計將於今年7月至「春大直」重新開幕。
華泰大飯店集團自1972年以華泰王子大飯店展開事業，目前旗下還擁有華泰瑞舍、華泰瑞苑等多個品牌。位於林森北路商圈的「華泰王子大飯店」，館內設有九華樓、驢子等館內餐廳。其中「九華樓」以粵式烤鴨為招牌，並且提供有多款粵菜料理；至於「驢子餐廳」則提供有義大利麵、燉飯、香料烤全雞等菜色，又以驢子特製香料厚切美國肋眼牛排最具代表性，各獲得不少粉絲的青睞。
華泰王子大飯店5月1日發布公告，表示依照華泰大飯店集團營運計畫，九華樓及驢子餐廳現址將營業至5月30日止，並預計7月於春大直以嶄新面貌與消費者相見。位於大直的春大直，目前已有雅室牛排、朧粵、富錦樹台菜香檳等多間餐廳，隨著九華樓、驢子餐廳的進駐，勢必也將增添館內料理的豐富性與選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言