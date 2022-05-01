華泰王子「九華樓、驢子餐廳」5月底停業！遷至春大直

台北「華泰王子大飯店」館內餐廳「九華樓」與「驢子餐廳」，各自受到許多饕客的支持，是品牌代表性的餐廳。但是華泰王子大飯店5月1日發布公告，表示因營運計畫，因此九華樓、驢子營運至5月30日止，並預計將於今年7月至「春大直」重新開幕。

華泰大飯店集團自1972年以華泰王子大飯店展開事業，目前旗下還擁有華泰瑞舍、華泰瑞苑等多個品牌。位於林森北路商圈的「華泰王子大飯店」，館內設有九華樓、驢子等館內餐廳。其中「九華樓」以粵式烤鴨為招牌，並且提供有多款粵菜料理；至於「驢子餐廳」則提供有義大利麵、燉飯、香料烤全雞等菜色，又以驢子特製香料厚切美國肋眼牛排最具代表性，各獲得不少粉絲的青睞。