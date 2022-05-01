現省190！頂呱呱「一斤炸雞腿」爽吃8支雞腿 只賣4天

繼推出重達1斤的「經典一斤雞」之後，連鎖速食「頂呱呱」將於5月3日起限時4天推出「八雞撕啖，一斤炸雞腿」，每份共有8支炸雞腿，總重達1斤，現享近5折的優惠。購買一斤炸雞腿的民眾，還可享「呱呱包」加購優惠。

頂呱呱所推出的「八雞撕啖，一斤炸雞腿」，每份均含8支原味雞腿，原價440元，足重1台斤（600公克），門市售價250元（外送平台325元），限時於5月3日至5月6日販售，每日採限量販售，每人限購2份，全台頂呱呱門市與外送平台均有販售（誠品站前、動物園、林口A8、世新、麗寶、桃園青埔除外）

凡購買「八雞撕啖，一斤炸雞腿」活動餐，加購「呱呱包」可享每顆50元優惠價，外送平台加購價為60元，每份限加購10顆。另外頂呱呱現也販售花束造型的「真心炸雞花」，單人餐199元、雙人餐365元，隨餐附贈序號小卡，有機會抽中「roborock石頭掃地機器人」（價值12,999元）。另外每月6日還有「呱呱絕配日」登場，可享單品優惠組合。