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5月感恩月 北市庇護工場推出滿千送200購物金
溫馨感恩5月到來，今年台北市庇護工場推出多樣母親節禮盒，自5月1日起至5月9日止，凡在台北市庇護工場及身障型社會企業（共52家）消費滿1000元，就送200元購物金，滿2000元就送400元購物金，以此類推，總共送3萬元購物金送完為止。民眾消費後要在活動網站填寫完基本資料並上傳購買證明即可參加。
北市勞動局長陳信瑜表示，為迎接母親節台北市庇護工場特別選出優質的禮盒來送給媽媽，還有各種優惠方案包括樸樹咖啡5月1日起至5月31日止咖啡豆或濾掛包買二送一；小貝殼工作坊皂耀媽咪禮盒等75折以上優惠；喜憨兒烘焙屋的粉漾媽咪蛋糕2盒95折或媽咪我愛妳蛋糕兩條520元優惠；愛不囉嗦的各式愛媽咪禮盒優惠等。
勞動局表示，北市庇護工場販售的產品琳瑯滿目，種類多樣化舉凡食衣住行休閒都包含在內，歡迎大家撥空至各庇護工場走走，民眾也可線上逛逛台北市庇護工場活動網站挑選母親節禮物，以實際行動支持庇護工場，如有任何問題可以電洽02-23381600分機5215。
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