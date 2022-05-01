迎接DIOR在首爾第一場秀 Jisoo性感透視裙裝美翻天！

昨晚的首爾迎來時尚品牌DIOR在當地舉行的首場時尚大秀，現場星光雲集，包括品牌大使Jisoo和女星裴秀智、金妍兒都穿上DIOR服飾現身，以浪漫又帶瀟灑風格的造型呼應創意總監Maria Grazia Chiuri關注的女力精神。

Jisoo以一身黑色長袖蕾絲洋裝亮相，流露1950年代蓬蓬裙配纖細腰身的古典魅力，長裙的網狀透視材質也讓雙腿若隱若現，和火紅唇色相襯托出一絲魅惑性感味，搭配同色系迷你Lady Dior包，俏麗可愛。

秀智的風衣式馬甲洋裝，則是帶點拓荒感的帥氣中性風，不規則裙擺也增添個性。金妍兒同樣選穿不規則設計長裙，百摺元素優雅端莊，上衣、裙子上都有刺繡裝飾，帶點東方風情。