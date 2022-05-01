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迎接DIOR在首爾第一場秀 Jisoo性感透視裙裝美翻天！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
DIOR在首爾舉行首場時裝秀，Jisoo以一身黑色長袖蕾絲洋裝亮相，流露1950年代蓬蓬裙配纖細腰身的古典魅力。圖／摘自IG
DIOR在首爾舉行首場時裝秀，Jisoo以一身黑色長袖蕾絲洋裝亮相，流露1950年代蓬蓬裙配纖細腰身的古典魅力。圖／摘自IG

昨晚的首爾迎來時尚品牌DIOR在當地舉行的首場時尚大秀，現場星光雲集，包括品牌大使Jisoo和女星裴秀智、金妍兒都穿上DIOR服飾現身，以浪漫又帶瀟灑風格的造型呼應創意總監Maria Grazia Chiuri關注的女力精神。

Jisoo以一身黑色長袖蕾絲洋裝亮相，流露1950年代蓬蓬裙配纖細腰身的古典魅力，長裙的網狀透視材質也讓雙腿若隱若現，和火紅唇色相襯托出一絲魅惑性感味，搭配同色系迷你Lady Dior包，俏麗可愛。

秀智的風衣式馬甲洋裝，則是帶點拓荒感的帥氣中性風，不規則裙擺也增添個性。金妍兒同樣選穿不規則設計長裙，百摺元素優雅端莊，上衣、裙子上都有刺繡裝飾，帶點東方風情。

這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。此外，DIOR也以滑板為主題，找來3位傑出的南韓女子滑板選手SIYE HA、MINJI GWAK、VIJU KIM分享這項運動對她們的意義，用微觀視角探索首爾的獨特能量。

這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
金妍兒同樣選穿不規則設計長裙，百摺元素優雅端莊，上衣、裙子上都有刺繡裝飾，帶點東方風情。圖／摘自IG
金妍兒同樣選穿不規則設計長裙，百摺元素優雅端莊，上衣、裙子上都有刺繡裝飾，帶點東方風情。圖／摘自IG
秀智的風衣式馬甲洋裝，則是帶點拓荒感的帥氣中性風。圖／摘自IG
秀智的風衣式馬甲洋裝，則是帶點拓荒感的帥氣中性風。圖／摘自IG
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
DIOR在首爾舉行首場時裝秀，品牌大使Jisoo除了預先拍攝預告形象廣告，也盛裝現身看秀。圖／摘自IG
DIOR在首爾舉行首場時裝秀，品牌大使Jisoo除了預先拍攝預告形象廣告，也盛裝現身看秀。圖／摘自IG
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供
這次DIOR在首爾帶來的是去年底發布的2022早秋女裝系列，在活動開始前Jisoo、秀智、金妍兒也預先為品牌錄了宣傳影片，分享她們眼中的首爾。圖／DIOR提供

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