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男孩的精鋼大玩物 BONEST GATTI德國工藝加持

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
入門款的「競速天使」BG7601具備了稜角分明的金屬鏤空美學，表款將一級方程式賽車的速度感融入設計。圖 / AJTIME Taiwan提供
入門款的「競速天使」BG7601具備了稜角分明的金屬鏤空美學，表款將一級方程式賽車的速度感融入設計。圖 / AJTIME Taiwan提供

每個人無論年紀，心中多少留有一份赤子之心，有著想望的「玩具」。小時候可能是模型玩具，長大則成為了汽車、相機、某種收集喜好，但對於複雜、金屬的偏愛，相信會是多數男性的不變之處。德國手表品牌BONEST GATTI近日新引進台灣，並推推出「競速獵鷹」BG9601與「競速天使」BG7601兩款全新型號，滿足對於金屬、速度感的大人味玩趣。

入門款的「競速天使」BG7601具備了稜角分明的金屬鏤空美學，42.5毫米的精鋼表款將一級方程式賽車的速度感融入設計，例如F1 賽車中的非圓形方向盤、宛如跑車儀表板轉速表的大面積夜光刻度，又或是讓人直觀聯想到跑車輪框的自動盤，都讓人熱血噴張。

另一款「競速獵鷹」BG9601則一口氣帶來了紅、橙、黃、藍、綠與黑等六種顏色，同為42.5毫米的精鋼材質，在半開放式的面盤將能欣賞機芯的鏤空美感，同時在指針、刻度與計時積分盤等不同細節則加以搶眼顏色；機芯使用日本Miyota Cal.9122自動機芯，可選擇精鋼或橡膠帶，並具備時間、星期、月份與日期顯示；兩款腕表都為自動上鍊機械機芯，「競速天使」BG7601訂價約20,000元、「競速獵鷹」BG9601訂價則為24,000元。台灣已由昊鋒（AJTIME Taiwan）引進台灣。

BONEST GATTI 「競速天使」BG7601腕表，20,000元。圖 / AJTIME Taiwan提供
BONEST GATTI 「競速天使」BG7601腕表，20,000元。圖 / AJTIME Taiwan提供
BONEST GATTI 競速獵鷹（ref: BG9601）腕表，24,000元。圖 / AJTIME Taiwan提供
BONEST GATTI 競速獵鷹（ref: BG9601）腕表，24,000元。圖 / AJTIME Taiwan提供
對於複雜事物、金屬質感的喜愛，相信是不少男性不隨時間遷移的熱愛。圖 / AJTIME Taiwan提供
對於複雜事物、金屬質感的喜愛，相信是不少男性不隨時間遷移的熱愛。圖 / AJTIME Taiwan提供

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