瞄準滑板「橘」世代 柏萊士新款V2-02飛行表 活力十足

無論是軍事飛行外套、流行的時尚色彩，橘色總以活力、搶眼的高調，帶來造型上的無限可能。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR V2-92 Orange腕表，以經典的飛行腕表風格搭配搶眼橘色，全球限量500只。

當航空母艦上的飛機起飛時，甲板上的工作人員常穿著醒目的橘色的衣物，以確保安全。事實上，橘色也可以成為街頭滑板愛好者的手上造型好物：例如弧面的藍寶石水晶鏡面帶有復古風格，而壓紋的橡膠表帶則與滑板防滑砂紙有異曲同工之妙。事實上，另一只前作BR 03-92 Diver Orange潛水表會讓人聯想到衝浪板，而BR V2-02 Orange則和滑板文化相關，而兩種水陸運動正與Bell & Ross的橘色面盤，巧妙連結。