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瞄準滑板「橘」世代 柏萊士新款V2-02飛行表 活力十足
無論是軍事飛行外套、流行的時尚色彩，橘色總以活力、搶眼的高調，帶來造型上的無限可能。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）推出新款BR V2-92 Orange腕表，以經典的飛行腕表風格搭配搶眼橘色，全球限量500只。
當航空母艦上的飛機起飛時，甲板上的工作人員常穿著醒目的橘色的衣物，以確保安全。事實上，橘色也可以成為街頭滑板愛好者的手上造型好物：例如弧面的藍寶石水晶鏡面帶有復古風格，而壓紋的橡膠表帶則與滑板防滑砂紙有異曲同工之妙。事實上，另一只前作BR 03-92 Diver Orange潛水表會讓人聯想到衝浪板，而BR V2-02 Orange則和滑板文化相關，而兩種水陸運動正與Bell & Ross的橘色面盤，巧妙連結。
41毫米的面盤中，3、6、9與12四個阿拉伯數字醒目而搶眼，其餘的小時時標都採取簡潔、易讀的棒狀並覆以夜光塗料。自動上鍊機芯將具備時間與日期顯示功能，表款並具備100米防水性能，共有金屬鍊帶與橡膠帶兩種選擇，橡膠帶10萬3,000元，金屬鍊帶則為11萬4,200元。
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