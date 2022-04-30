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長榮鳳凰「住1晚送1晚」！午餐券、湯屋券「買5再送1」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
長榮鳳凰酒店(礁溪)12周年，5月1日到6月30日，訂購平日指定一泊二食專案即享買一送一，可選入住一晚再送原房續住一晚；或入住一晚，當日再贈送同房型一間(晚)。圖／長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店(礁溪)12周年，5月1日到6月30日，訂購平日指定一泊二食專案即享買一送一，可選入住一晚再送原房續住一晚；或入住一晚，當日再贈送同房型一間(晚)。圖／長榮鳳凰提供

長榮鳳凰酒店(礁溪)滿12周年，5月1日到6月30日推出驚喜回饋。周年慶好禮優惠包括「平日指定一泊二食專案買一送一」、「訂礁溪送台中─鳳凰遊雙城」，5月中旬還有快閃登場的「2022線上旅展」，平日午餐券、湯屋券都有買五再送一。

其中，預定「平日指定一泊二食專案」即享買一送一專屬優惠，最低一晚9,130元起，就能暢玩千坪慢活SPA、樂享星級美食吃到飽，買一送一的專屬優惠還可自由二選一，可選擇入住一晚再送原房續住一晚，或是選擇入住一晚，當日再贈送同房型一間/晚。

訂購長榮鳳凰酒店(礁溪)「年度或主題房一泊二食專案」，則贈送「台中鳳凰酒店平日一泊一食精緻雙人房」一晚。礁溪台中雙城遊最低9,600元起，可享礁溪美人湯、散策台中最美的柳川畔、大啖台中最夯話題的鳳凰食號早午餐。

此外，長榮鳳凰酒店(礁溪)將於5月12日至5月31日快閃推出2022線上旅展，有平日午餐券買五送一、湯屋券買五送一。線上旅展訂購網址將於5月12日開放搶購。官網：https://jiaosi.evergreen-hotels.com/。

長榮鳳凰酒店(礁溪)「感恩12周年慶好禮雙重送」

活動期間：2022年5月1日至6月30日

訂房網址：https://pse.is/45yu66

訂房專線：03-910-0688

訂長榮鳳凰酒店(礁溪)「年度或主題房一泊二食專案」即贈「台中鳳凰酒店平日一泊一食精緻雙人房」一晚，散策台中最美的柳川畔、大啖台中話題最夯的鳳凰食號早午餐。圖／長榮鳳凰提供
訂長榮鳳凰酒店(礁溪)「年度或主題房一泊二食專案」即贈「台中鳳凰酒店平日一泊一食精緻雙人房」一晚，散策台中最美的柳川畔、大啖台中話題最夯的鳳凰食號早午餐。圖／長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店12周年慶推出「指定一泊二食專案買一送一」，最低一晚9,130元起，就能暢玩千坪慢活SPA、樂享星級美食吃到飽。圖／長榮鳳凰提供
長榮鳳凰酒店12周年慶推出「指定一泊二食專案買一送一」，最低一晚9,130元起，就能暢玩千坪慢活SPA、樂享星級美食吃到飽。圖／長榮鳳凰提供

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