螃蟹、透抽、海魚變蛋糕 海洋翻糖藝術創意賽首獎1萬元

國立海洋科技博物館與台北城市科技大學、台灣白帽廚師協會合作，辦理「甜得有理海洋翻糖藝術蛋糕創意競賽」，參賽者要以海洋元素製作，及用基隆海鮮為內餡食材，即日起受理報名，獲得金牌獎金有1萬元。

造型蛋糕近年來受到消費者青睞， 翻糖蛋糕更是能發揮創意，海科館為了讓大家認識基隆的海鮮與食材特色，舉辦翻糖藝術蛋糕製作，歡迎全國各高中職餐旅相關科系學生報名，到5月16日止。

海科館館長陳素芬說，翻糖藝術蛋糕是一個結合藝術及烘培技術的跨領域產品，坊間有許多擬真的寵物與隨身物件的擬真蛋糕皆是已此技術進行製作，競賽以海洋元素為競賽主題，參賽學生不只能夠收集資料了解海洋之美，還要以藝術的方式做成可口的藝術蛋糕。