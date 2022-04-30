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85℃咖啡分享日來了！5月2日大杯冰咖啡 全品項第2杯25元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
85℃咖啡分享日來了！圖／85℃提供
85℃咖啡分享日來了！圖／85℃提供

85℃咖啡分享日來了！5/2上午9點到晚上10點，全台85℃門市大杯冰咖啡全品項，第二杯特價25元，精打細算的消費族，可以把今夏要喝的咖啡一次買齊。

5/2全台勞工朋友可以補一天5/1勞動節休假，85℃也在5/2舉辦咖啡分享日，當天限時13小時，全台門市大杯冰咖啡全品項第二杯特價25元。

優惠品項包括紅到韓國人來台必喝的海岩咖啡、拿鐵、重拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，以及招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵和美式咖啡等。

活動限現場購買同品項第二杯可享折扣優惠，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購3組（6杯），寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠。

咖啡 外送

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