85℃咖啡分享日來了！5月2日大杯冰咖啡 全品項第2杯25元

85℃咖啡分享日來了！5/2上午9點到晚上10點，全台85℃門市大杯冰咖啡全品項，第二杯特價25元，精打細算的消費族，可以把今夏要喝的咖啡一次買齊。

5/2全台勞工朋友可以補一天5/1勞動節休假，85℃也在5/2舉辦咖啡分享日，當天限時13小時，全台門市大杯冰咖啡全品項第二杯特價25元。

優惠品項包括紅到韓國人來台必喝的海岩咖啡、拿鐵、重拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵，以及招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵和美式咖啡等。

活動限現場購買同品項第二杯可享折扣優惠，限正常冰或少冰，現場帶走每人限購3組（6杯），寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶或外送無此優惠。