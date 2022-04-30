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市場唯一「鮭魚棒」游進全家！改寫零食新定義
搭著日本最具話題的健康系零食風潮，美威鮭魚推出市場唯一的「香檸奶油鮭魚棒」，強調單手即食SALMON BAR，可補充優質蛋白、Omega-3，既療癒解饞又營養，同時改寫了零食的新定義。響應新品於全家上市，限時9折優惠。
疫情讓人們更重視健康，日本便利商店也吹起健康系零食的風潮，推出各種方便即食補充營養、不需餐盤、佐料的「TOFU BAR」、「CHICKEN BAR」。這股「BAR」潮也延燒至台灣，全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團，於亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，即日起獨家於全台全家便利商店推出市場首見的SALMON BAR「美威香檸奶油鮭魚棒」。
業者表示，美威團隊嚴選鮭魚油脂最均勻的鮮嫩部位，經拔刺去皮處理、佐上鮮美食材、奶油檸檬醬汁，堅持蒸煮烹調的技法，鎖住鮭魚獨有的肉質與脂香、保留食材營養，消費者只要微波20秒或隔水加熱，或是百搭加料、沾醬佐餐，隨時隨地都可以享受健康美味的解饞樂趣。
「美威香檸奶油鮭魚棒」於全家便利商店定價52元／包（60克），新品上市優惠，即起至5月17日特價9折、47元／包（60克）。
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