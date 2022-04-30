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暢銷日本37年的木瓜酵素洗顏專家Papawash登台

攝影中心 / 記者曾學仁/即時報導
Papawash針對需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉【經典型】【透白型】【保濕型】【溫和無香型】。Papawash官網／提供
Papawash針對需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉【經典型】【透白型】【保濕型】【溫和無香型】。Papawash官網／提供

暢銷日本37年的Papawash木瓜酵素潔顏粉，百分百日本原裝，隆重在台上市了!消費者不必再找日本代購，也無須等待解封遊日才能買到，喜愛木瓜酵素洗顏者或正期待用木瓜酵素洗顏開啟美肌的民眾，都能和日本同步洗出明亮細緻的好膚質。

眾所皆知，臉部清潔是奠定後續保養的基礎。由日本酵素保養權威ESS集團研發的Papawash木瓜酵素潔顏粉，以先進科技為基礎，致力鑽研肌膚與木瓜酵素之間的奧秘。挑選農場精心栽培營養價值最高時期的青木瓜，從中萃取木瓜酵素，再運用獨家高科技技術製成細緻粉末，充分保留酵素的新鮮與安定，喚醒酵素活性以期達到最佳清潔效果。而木瓜酵素最棒的優點是可以天天使用,不僅能溫和洗去老廢角質，還不傷膚質、不帶走肌膚原有水分，深入毛孔去除多餘油脂及髒汙，以最自然溫和方式喚醒酵素力量，讓肌膚回到最健康美麗的狀態。

Papawash針對各種膚質的需求，引進4款不同功能的木瓜酵素潔顏粉【經典型】【透白型】【保濕型】【溫合無香型】等。

日本Papawsh潔顏粉全系官網開賣，為歡慶Papawash日本原裝來台上市並推出母親節美麗獨家組等折扣及優惠，讓媽媽們也能感受日本女生零毛孔的洗顏體驗。

獨特生酵素洗顏堅持，科技與傳統智慧「粉」相合。Papawash官網／提供
獨特生酵素洗顏堅持，科技與傳統智慧「粉」相合。Papawash官網／提供

酵素 日本 女生

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