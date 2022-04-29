連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯特價59元（單杯原價75元），讓消費者在炎熱夏天大口暢飲。

另外，大眾每月最期待的「Let’s Café好咖日」也即將到來，5月6日上午10點起限定登場，透過全家便利商店App購買Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵（中杯、大杯）可享買6送6優惠，每位會員限購1組，可跨店領取，兌換期限至11月30日。