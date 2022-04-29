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連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「好咖日」5月6日登場，透過全家便利商店App購買Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵（中杯、大杯）可享買6送6優惠，每位會員限購1組，兌換期限至11月30日。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「好咖日」5月6日登場，透過全家便利商店App購買Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵（中杯、大杯）可享買6送6優惠，每位會員限購1組，兌換期限至11月30日。圖／全家便利商店提供

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯特價59元（單杯原價75元），讓消費者在炎熱夏天大口暢飲。

另外，大眾每月最期待的「Let’s Café好咖日」也即將到來，5月6日上午10點起限定登場，透過全家便利商店App購買Let’s Café單品美式咖啡、單品拿鐵（中杯、大杯）可享買6送6優惠，每位會員限購1組，可跨店領取，兌換期限至11月30日。

喜歡Let’s Café罐裝咖啡、極鬆餅的消費者也別錯過，5月6日當天會員可享Let’s Café罐裝咖啡買6送6的優惠，可兌換咖啡拿鐵、單品曼特寧黑咖啡等兩種口味，每位會員限購1組；同場加映極鬆餅買6送3，兌換期限皆至8月31日，為下午茶提前作準備。

五一勞動節連假開工不憂鬱！全家便利商店於5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡特大杯」開工日會員限定價59元。圖／全家便利商店提供
五一勞動節連假開工不憂鬱！全家便利商店於5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡特大杯」開工日會員限定價59元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「好咖日」5月6日登場，當天推出會員限定Let’s Café罐裝拿鐵買6送6，每位會員限購1組；同步加碼推出極鬆餅買6送3。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「好咖日」5月6日登場，當天推出會員限定Let’s Café罐裝拿鐵買6送6，每位會員限購1組；同步加碼推出極鬆餅買6送3。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 連假

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