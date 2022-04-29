母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）、「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）與東方珠寶品牌Qeelin紛紛推薦不同單品，為天下媽媽獻上祝福。

Boucheron釋出的最新視覺以Quatre系列珠寶為出發：一前一後的兩名女子重複了相同的動作，是相似或仿效？是母女或姊妹，帶出了親子間跨世代的種種可能，也像是Quatre系列揉合不同紋飾與貴金屬、陶瓷、鑽石創造出來的豐富魅力，是情感與回憶的疊加積累。全系列包含戒指、手環、耳夾、項鍊等豐富單品，價位自48,500元起至36萬4,000元不等，自由選擇、搭配實驗。

Qeelin則有Wulu系列的18K白金大型墜鍊值得推薦，簡約的葫蘆線條散發純粹的幾何之美，另也有玫瑰金的鑲鑽手環與戒指，手鐲訂價23萬7,000元、戒指為11萬8,000元。白金冷冽、玫瑰金溫暖，端看媽媽喜好。