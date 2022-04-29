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母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron釋出的最新視覺，以經典的Quatre系列為出發，帶出親子間跨世代的種種可能。圖 / Boucheron提供
Boucheron釋出的最新視覺，以經典的Quatre系列為出發，帶出親子間跨世代的種種可能。圖 / Boucheron提供

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）、「鑽石之王」美稱的海瑞溫斯頓（Harry Winston）與東方珠寶品牌Qeelin紛紛推薦不同單品，為天下媽媽獻上祝福。

Boucheron釋出的最新視覺以Quatre系列珠寶為出發：一前一後的兩名女子重複了相同的動作，是相似或仿效？是母女或姊妹，帶出了親子間跨世代的種種可能，也像是Quatre系列揉合不同紋飾與貴金屬、陶瓷、鑽石創造出來的豐富魅力，是情感與回憶的疊加積累。全系列包含戒指、手環、耳夾、項鍊等豐富單品，價位自48,500元起至36萬4,000元不等，自由選擇、搭配實驗。

Qeelin則有Wulu系列的18K白金大型墜鍊值得推薦，簡約的葫蘆線條散發純粹的幾何之美，另也有玫瑰金的鑲鑽手環與戒指，手鐲訂價23萬7,000元、戒指為11萬8,000元。白金冷冽、玫瑰金溫暖，端看媽媽喜好。

壓軸的則有Harry Winston的crossover紅寶石鑽石耳環與戒指，crossover系列設計特色具有交疊的線條，像是人與人記憶和情感的交會，從昨日來到今日、並持續譜寫至未來，情比金堅。其中紅寶石鑽石耳環鑲嵌2顆圓形明亮式切工紅寶石，與總重2.03克拉的84顆圓形明亮式切工鑽石，總重約2.03克拉，戒指則鑲嵌了5顆總重約1.18克拉的紅寶石，價格店洽。

Qeelin Wulu系列的18K白金大型墜鍊，以簡約的葫蘆線條散發純粹的幾何之美，價格店洽。圖 / Qeelin提供
Qeelin Wulu系列的18K白金大型墜鍊，以簡約的葫蘆線條散發純粹的幾何之美，價格店洽。圖 / Qeelin提供
Boucheron Quatre Red系列戒指，白金、黃金和玫瑰金，鑲嵌33顆鑽石約0.24克拉，紅色高精密陶瓷，21萬7,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Red系列戒指，白金、黃金和玫瑰金，鑲嵌33顆鑽石約0.24克拉，紅色高精密陶瓷，21萬7,000元。圖 / Boucheron提供
Harry Winston crossover系列紅寶石鑽石戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston crossover系列紅寶石鑽石戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Boucheron Quatre Classique系列戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌29顆鑽石約0.21克拉，棕色PVD，15萬4,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Quatre Classique系列戒指，白金、玫瑰金，鑲嵌29顆鑽石約0.21克拉，棕色PVD，15萬4,000元。圖 / Boucheron提供
Harry Winston crossover系列紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Harry Winston crossover系列紅寶石鑽石耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供

鑽石 珠寶

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