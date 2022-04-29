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日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣力挺班班有冷氣政策，指名度全台第一，讓學生呼吸最好空氣。（右起）日立冷氣總經理羅淮正及台北市電器公會榮譽理事長廖全平出席班班有冷氣啟動儀式。圖／日立冷氣提供
日立冷氣力挺班班有冷氣政策，指名度全台第一，讓學生呼吸最好空氣。（右起）日立冷氣總經理羅淮正及台北市電器公會榮譽理事長廖全平出席班班有冷氣啟動儀式。圖／日立冷氣提供

班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將幸福溫度吹送校園。日立冷氣同步日本尖端科技、在台灣研發創新，以省電耐用、專業服務的品牌優勢，取得全國超過半數縣市國中小學指名度最高的佳績，同時配合地區環境特色，提供貼心的設計與服務，讓孩子們能夠在舒適的學習環境之中呼吸最好空氣。

考量校園長期的使用需求，日立冷氣「內外防護兼顧」，於出廠時特別針對沿海地區強化室外機重鹽害處理；「銅管防黴防腐蝕科技」在室內機熱交換器兩側以「環保防黴高分子塗料＋科技烘烤工法」強化塗裝，避免銅管被沼氣、濕氣侵蝕及滋生黴菌，塗料通過SGS防黴試驗，黴菌生長零檢出，防黴效果接近100%，工法最講究、安心更耐用。

因應民眾越來越重視的清淨除菌需求，日立冷氣濾網也全面升級，採用高分子鈦觸媒濾網及PM0.1清淨濾網，細懸浮微粒去除率99.9%，壁掛型貫流風扇新增防霉效果，還有新一代「機體防霉II」，可依環境濕度、季節及使用者需求，自行調整五段時間選擇，操控更有彈性，層層守護孩子們的呼吸。

而日立冷氣搭載的「體感舒適科技」，可雙重精準調控室內溫度、濕度，讓設定溫度由室內溫度升級為體感溫度，在相同設定溫度下，節能又涼爽得到更舒適的體感，省電達到國家一級能效標準，搭配EMS能源管理系統更能發揮最強的省電效果，舒適省電大提升。

日立冷氣一直以來秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，除了帶給莘莘學子更優質的學習環境，日立冷氣更以遍佈全台的營業服務據點，用最貼心的服務帶來最舒適的幸福溫度，讓學習更加分。

班班有冷氣 省電 黴菌

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