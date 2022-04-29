日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將幸福溫度吹送校園。日立冷氣同步日本尖端科技、在台灣研發創新，以省電耐用、專業服務的品牌優勢，取得全國超過半數縣市國中小學指名度最高的佳績，同時配合地區環境特色，提供貼心的設計與服務，讓孩子們能夠在舒適的學習環境之中呼吸最好空氣。

考量校園長期的使用需求，日立冷氣「內外防護兼顧」，於出廠時特別針對沿海地區強化室外機重鹽害處理；「銅管防黴防腐蝕科技」在室內機熱交換器兩側以「環保防黴高分子塗料＋科技烘烤工法」強化塗裝，避免銅管被沼氣、濕氣侵蝕及滋生黴菌，塗料通過SGS防黴試驗，黴菌生長零檢出，防黴效果接近100%，工法最講究、安心更耐用。

因應民眾越來越重視的清淨除菌需求，日立冷氣濾網也全面升級，採用高分子鈦觸媒濾網及PM0.1清淨濾網，細懸浮微粒去除率99.9%，壁掛型貫流風扇新增防霉效果，還有新一代「機體防霉II」，可依環境濕度、季節及使用者需求，自行調整五段時間選擇，操控更有彈性，層層守護孩子們的呼吸。

而日立冷氣搭載的「體感舒適科技」，可雙重精準調控室內溫度、濕度，讓設定溫度由室內溫度升級為體感溫度，在相同設定溫度下，節能又涼爽得到更舒適的體感，省電達到國家一級能效標準，搭配EMS能源管理系統更能發揮最強的省電效果，舒適省電大提升。

日立冷氣一直以來秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，除了帶給莘莘學子更優質的學習環境，日立冷氣更以遍佈全台的營業服務據點，用最貼心的服務帶來最舒適的幸福溫度，讓學習更加分。