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搶露營商機 戶外休閒用品大升級體驗抽好禮

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
熱門人氣商品THULE Aion系列背包採用多功能設計，以回收材質製造，並通過 bluesign®認證。圖／忠欣公司提供
熱門人氣商品THULE Aion系列背包採用多功能設計，以回收材質製造，並通過 bluesign®認證。圖／忠欣公司提供

近兩年受疫情影響無法出國，不少民眾改瘋露營，但想到要裝拆設備、搭帳篷等前置作業超麻煩，熱度就先消退一半。都樂推出車頂箱、自行車架、車邊帳、車頂帳等裝備，滿足喜愛戶外活動族群需求，本周六、日在南港瓶蓋工廠舉辦新品展售會，天天送出萬元獎項，歡迎民眾現場體驗搶好康。

台灣民眾很重視戶外休閒運動產品的安全與品質。THULE亞太區業務總監黃河表示，都樂的產品以耐磨性、高品質及安全聞名，在瑞典測試中心實驗室會對產品進行多項嚴格測試，通過後才能貼上THULE標誌。

黃河強調，台灣戶外休閒運動人口有年輕化趨勢，以開車露營為例，年輕朋友行動力十足，收到邀約說走就走。都樂車頂帳操作簡單又方便， 20分鐘就能搭好，加上高度適宜、內建天窗，可看到更廣景色，還能看著星星進入夢鄉。

都樂台灣總代理忠欣公司董事長邵作俊指出，根據中華民國露營協會統計，台灣常態性露營人口已突破200萬人，其中開車露營更成顯學。都樂雙人車頂帳蓬榮獲國際體育用品博覽會ISPO「全球設計大獎」金獎，摺疊後寬度僅 61公分，展開可供兩名成人使用，收納體積是市面上大多數車頂帳篷的一半。

為落實環境永續， Aion系列背包採用多功能設計，以回收材質製造，並通過 bluesign®認證，確保工人、消費者和環境受到保護的嚴格標準，且上蠟帆布不含有毒 PFC成分，可在惡劣天氣下保持物品乾燥，布料會隨著時間轉為耐看的古銅色。

都樂推廣健康新生活，4月30日(六)起一連兩天，在南港瓶蓋工廠 F棟戶外B區舉辦THULE 80 周年品牌日新品展售會，展示全新系列後背包、行李箱、車架設備以及車頂帳，現場購買享有驚喜價，並抽出價值15,200元的後背式腳踏車架、Aion 後背包、Aion 手提袋、自行車手提袋岩灰 、登機箱等大獎。

另有實用生活講座，周六上午11點Mike教你小甜筒影像制作 、親子攝影怎麼拍？ 下午兩點營火部落達哥分享車宿經驗、露營必學小撇步；周日下午兩點藝人林彥君講授151的精彩戶外人生，小小身材活出大大精彩，歡迎民眾踴躍參加。

THULE亞太區業務總監黃河(中)表示，都樂全系列商品都經過嚴格測試，產品以高品質及安全聞名。圖／忠欣公司提供
THULE亞太區業務總監黃河(中)表示，都樂全系列商品都經過嚴格測試，產品以高品質及安全聞名。圖／忠欣公司提供
THULE都樂新品發表暨品牌日大合照。圖／忠欣公司提供
THULE都樂新品發表暨品牌日大合照。圖／忠欣公司提供
都樂台灣總代理忠欣公司董事長邵作俊指出，都樂多樣產品，豐富精彩戶外休閒生活。圖／忠欣公司提供
都樂台灣總代理忠欣公司董事長邵作俊指出，都樂多樣產品，豐富精彩戶外休閒生活。圖／忠欣公司提供

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