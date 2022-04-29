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邱勝翊帶逛LONGCHAMP & ANDRÉ台中快閃店 勸敗笑臉包

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
甫於今日公開的LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，將André Saraiva筆下的經典角色化為牆面、玻璃窗飾、地貼、吐司椅等不同裝置。圖 / LONGCHAMP提供
甫於今日公開的LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，將André Saraiva筆下的經典角色化為牆面、玻璃窗飾、地貼、吐司椅等不同裝置。圖 / LONGCHAMP提供

彩色、歡樂、新鮮感總能引人注目。法國品牌Longchamp今日於台中審計新村368新創聚落開設LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，除重現塗鴉大師André Saraiva筆下的經典角色「Mr.A」，更有男星邱勝翊出席帶逛，展現屬於街頭的時髦態度與活力。

身為第三季「全明星運動賽」紅隊隊長的「王子」邱勝翊，今日活動時表示，對快閃店的第一印象是現場很繽紛，而藝術家筆下的Mr. A角色很有趣，也給他很陽光的感覺。全系列中他最喜歡的則屬Mr. A LOVE的包款，「因為我平常就很喜歡有笑臉的商品，像這款包有一個大咧咧的微笑，嘴裡有著法文愛的意思。」而面對即將來臨的母親節，邱勝翊也感性透露特別推薦本次的限量包款，「因為每一個都是獨一無二的，就像是母親對於我們來說是一個很特的存在一樣，不可替代。」

甫於今日公開的LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，將Mr. A HAPPY、Mr. A LOVE、Mrs. A KISS、BIG Mr. A四個不同角色，加上繽紛色彩化為牆面、玻璃窗飾、地貼、吐司椅等不同裝置，粉嫩配色加上童心未泯的線條，勢必將成為台中最新的打卡時髦熱點；本次的聯名系列商品是由品牌與藝術塗鴉大師André Saraiva合作，將其筆下的經典角色重現於包款、旅行袋、T恤與服裝配件，其中較入門的品項像是化妝包為2,800元，聯名T恤、絲巾緞帶、絲質圍巾則在2,300元至5,100元不等，同時較為大容量的旅行袋則為38,800元，並可另外加購內袋、擴充用途。

LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列已於即日起在全球Longchamp門市與官方網站發售，品牌更於台北與台中兩地開設主題快閃店，台北快閃店位於MARAIS瑪黑家居的台北中山店，台中則位於台中審計368新創聚落，兩地都已由即日起開展，直至5月15日（日）為止。

LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列絲質圍巾，2,300元。圖 / LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列絲質圍巾，2,300元。圖 / LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列的台中快閃店已由即日起開始，直至5月15日（日）為止。圖 / LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列的台中快閃店已由即日起開始，直至5月15日（日）為止。圖 / LONGCHAMP提供
Longchamp創意總監Sophie Delafontaine（右）與巴黎塗鴉藝術大師André Saraiva（左），正是催生此系列的重要靈魂人物。圖 / LONGCHAMP提供
Longchamp創意總監Sophie Delafontaine（右）與巴黎塗鴉藝術大師André Saraiva（左），正是催生此系列的重要靈魂人物。圖 / LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列絲巾緞帶，3,400元。圖 / LONGCHAMP提供
LONGCHAMP & ANDRÉ 聯名系列絲巾緞帶，3,400元。圖 / LONGCHAMP提供
塗鴉大師André Saraiva童趣的筆觸與歡樂粉嫩的色彩，為全系列商品帶來巴黎的時髦與活力。圖 / LONGCHAMP提供
塗鴉大師André Saraiva童趣的筆觸與歡樂粉嫩的色彩，為全系列商品帶來巴黎的時髦與活力。圖 / LONGCHAMP提供
甫於今日公開的LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，將André Saraiva筆下的經典角色化為牆面、玻璃窗飾、地貼、吐司椅等不同裝置。圖 / LONGCHAMP提供
甫於今日公開的LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，將André Saraiva筆下的經典角色化為牆面、玻璃窗飾、地貼、吐司椅等不同裝置。圖 / LONGCHAMP提供
原本就喜歡笑臉的邱勝翊，並對嘴裡有著法文Amour（愛）的包款、情有獨鍾。圖 / LONGCHAMP提供
原本就喜歡笑臉的邱勝翊，並對嘴裡有著法文Amour（愛）的包款、情有獨鍾。圖 / LONGCHAMP提供
「王子」邱勝翊今日出席帶逛LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，展現屬於街頭的時髦態度。圖 / LONGCHAMP提供
「王子」邱勝翊今日出席帶逛LONGCHAMP & ANDRÉ藝術聯名系列快閃店，展現屬於街頭的時髦態度。圖 / LONGCHAMP提供
本次聯名商品是由LONGCHAMP與藝術塗鴉大師André Saraiva合作，將其筆下的經典角色重現於包款、旅行袋、T恤與服裝配件。圖 / LONGCHAMP提供
本次聯名商品是由LONGCHAMP與藝術塗鴉大師André Saraiva合作，將其筆下的經典角色重現於包款、旅行袋、T恤與服裝配件。圖 / LONGCHAMP提供

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