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在地烘焙好滋味 「深緣及水」進駐橋頭糖廠

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
「深緣及水」烘焙點心，4月29日起進駐橋頭糖廠展售中心。照片／台糖提供
「深緣及水」烘焙點心，4月29日起進駐橋頭糖廠展售中心。照片／台糖提供

名聞遐邇的「深緣及水」烘焙點心，4月29日起進駐橋頭糖廠展售中心！

台糖表示，「深緣及水」於台南發跡，品牌名稱取自台語的「水suí」，意指美的事物，「深緣tshim-iân」，指看起來順眼、耐看；深緣及水台語讀作「深緣閣媠tshim-iân-koh-suí」，就是指慢結深緣分，使這緣分轉化為美麗的關係。「深緣及水」用心以台南在地農產製作點心，且與精緻台灣戲劇如「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「茶金」、「斯卡羅」等合作行銷，讓在地農產口味與藝術品味結合，深化台灣人與台灣土地的美麗緣分。

為讓更多人一嚐美味，「深緣及水」在講究產品品質及重視銷售場地下，結合橋頭糖廠展售中心，為台南市以外唯一實體產品販售據點，販售熱銷產品如深緣鳳梨酥、永康花生餅、善化古早糖餅、下營黑豆烤餅、東山咖啡餅、左鎮破布子、玉井芒果乾、關廟麵禮盒等。走一趟橋頭糖廠，不僅能欣賞綠意與了解糖業文化，在展售中心還可以購買沁涼入心的冰品，更有香氣逼人的「深緣及水」點心能一飽口福！

台南 台語 鳳梨酥

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