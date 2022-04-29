2022臺灣餅甄選 要讓烘焙業成為幸福產業

台灣確診隔離人數屢創新高，民眾聚會和送禮需求大幅減少，台灣糕餅業生意也步入寒冬，經濟部和商業總會今天舉行「2022臺灣餅」甄選活動，鼓勵以臺灣餅藝爲底蘊，發揮創意研發製餅，希望讓臺灣餅得以歷久彌新，也能在疫情期間提振內需，讓烘焙產業從「慘業」成為幸福產業。

經濟部商業司長蘇文玲指出，今年辦理的「2022臺灣餅」甄選活動，希望鼓勵臺灣餅發揮創意研發製餅，讓臺灣餅得以歷久彌新、代代相傳。商業司也將投入資源輔導獲獎業者，導入美學設計爲產品加值，加速臺灣烘焙產業升級，再運用展會、多元媒體行銷，吸引臺灣與國際觀光客到店消費，體驗臺灣餅的美好滋味。

商總理事長許舒博今天受訪時表示，台灣防疫政策應該在2個月達高峰後，與其他國家同步逐漸解封。許舒博說，每天破萬例確診對於觀光、餐飲業仍有影響，大家還是會怕，但是台灣防疫政策應該要跟全球同步，不應該再要求入境隔離，且台灣也沒有能力像去年的紓困方案。

今天臺灣餅誓師記者會特別邀請去年得獎業者，將得獎產品帶來現場，有百年餅藝傳家的郭元益、一甲子的禮莊餅店、超過半世紀的大黑松小倆口、來自客庄的佳樂蛋糕、來自法國藍帶廚藝的法布甜等業者，一一現場走秀。每個臺灣餅都各自精彩，各具風華，每一口都是幸福的味道。