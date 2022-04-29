快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「小米母親節」開跑！手機、穿戴裝置、清掃家電推優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
擁有絕佳手感與質感色系的精品旗艦Xiaomi 12系列，讓媽媽一秒走在時尚最前線，更獻上全方位的售後服務保障。圖／小米台灣提供
擁有絕佳手感與質感色系的精品旗艦Xiaomi 12系列，讓媽媽一秒走在時尚最前線，更獻上全方位的售後服務保障。圖／小米台灣提供

一年一度的母親節，送禮一定要瞄準媽媽的需求與喜好，小米台灣宣布自4月30日起於小米之家實體通路、5月3日起於小米商城mi.com舉辦「小米母親節」活動，精品旗艦Xiaomi 12系列手機加贈好禮或優惠直降，再享Xiaomi 12 Series專屬尊享服務；另外精選智慧顯示器、穿戴式裝置、清掃類家電等產品，祭出最高4,000元的有感折扣。

擁有絕佳手感與質感色系的精品旗艦Xiaomi 12系列，讓媽媽一秒走在時尚最前線，5,000萬畫素三鏡頭相機，擁有Xiaomi ProFocus運動追焦功能、超級夜景拍攝等強大拍攝功能，隨手一鍵拍出零失誤的幸褔瞬間。旗艦機皇Xiaomi 12 Pro售價26,999元，購買即贈Redmi Buds 3；Xiaomi 12直降1,000元，優惠價22,999元；輕旗艦Xiaomi 12X售價16,999元，購買即贈Xiaomi智慧延長線20W快充版。使用小米積分1,000點兌換優惠券，Xiaomi 12系列都可再折1000元。

購買Xiaomi 12系列即享售後「尊享服務6大保證」，可享2年超長保固與6個月內免費螢幕維修一次的尊榮保固，維修期間提供專屬備用機、退換貨及維修免費到府收送、365天在線的VIP客服專線，同時提供12個月內一次保固外免服務費。

擁有潮流繽紛色彩、極致輕薄機身的Xiaomi 11 Lite 5G NE也是母親節送禮的好選擇，搭載追劇超流暢的6.55吋大螢幕、6,400萬畫素三鏡頭相機，共有糖果藍、蜜桃粉、薄荷綠、雪花白、松露黑等5色。Xiaomi 11 Lite 5G NE直降2,700元，8GB+256GB最低入手價8,999元，8GB+128GB最低7,999元。

影音娛樂、追劇必備的小米智慧顯示器 P1 50型直降3,000元，最低入手價11,699元；小米智慧顯示器 65型直降1,000元，最低入手價18,199元；小米智慧顯示器 P1 55型2,500元，最低入手價14,199元。

守護媽媽健康的小米手表運動版直降600元，最低入手價2,495元；Redmi手表2 Lite直降100元，最低入手價1,395元。運動或做家事時少不了音樂陪伴，Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機直降300元，最低入手價1,195元；Redmi Buds 3直降100元，優惠價845元。

省時又省力的智慧清掃家電可為媽媽分憂解勞，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版直降2,000元，最低入手價11,695元；Xiaomi空氣循環淨化器直降2,000元，最低入手價9,195元。

「小米母親節」活動期間於小米商城單筆訂單消費每滿6,000元立減500元、滿12,000元立減1,000元，以此類推（手機、平板、新品不適用）。

購買Xiaomi 12系列即享售後「尊享服務6大保證」，讓媽媽盡情使用又安心。圖／小米台灣提供
購買Xiaomi 12系列即享售後「尊享服務6大保證」，讓媽媽盡情使用又安心。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布自4月30日起於小米之家實體通路、5月3日起於小米商城mi.com舉辦「小米母親節」活動。圖／小米台灣提供
小米台灣宣布自4月30日起於小米之家實體通路、5月3日起於小米商城mi.com舉辦「小米母親節」活動。圖／小米台灣提供

母親節

延伸閱讀

4000元有找！Redmi 10系列長續航、大螢幕兩款新機上市

迎接母親節 台北萬豪酒店推佳節限定外帶外送饗宴

2022母親節優惠時尚品牌都在這：Kangol 88折、Keds小白鞋只要1千初

助弱勢家庭過母親節 台中長榮桂冠愛的蛋糕買一捐一

相關新聞

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間...

連假開工不憂鬱！全家便利商店一日限定「西西里咖啡」會員價59元

放完五一勞動節連假別憂鬱，全家便利商店幫大家加油打氣，5月3日推出「Let’s Café西西里咖啡」會員專屬優惠，特大杯...

母親節珠寶推薦Boucheron、Harry Winston跨世代獻心意

母親節即將來臨，閃耀的寶石、貴金屬，總能跨越時間，像是家人彼此間的感情，恆常流傳。包含法國高級珠寶品牌寶詩龍（Bouch...

JASONS超市更名Mia C'bon 首店台北天母西路亮相

家樂福前年併購的頂級超市JASONS，品牌授權將於今年底到期，將換上全新品牌名稱「Mia C'bon」，首家門市將於明（...

日立冷氣力挺「班班有冷氣」政策 指名度全台第一

「班班有冷氣」啟動儀式全台22縣市同步連線舉行，響應班班有冷氣政策，日立冷氣羅淮正總經理也獲邀至屏東主場參與盛會，宣告將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。