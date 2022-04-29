「小米母親節」開跑！手機、穿戴裝置、清掃家電推優惠

一年一度的母親節，送禮一定要瞄準媽媽的需求與喜好，小米台灣宣布自4月30日起於小米之家實體通路、5月3日起於小米商城mi.com舉辦「小米母親節」活動，精品旗艦Xiaomi 12系列手機加贈好禮或優惠直降，再享Xiaomi 12 Series專屬尊享服務；另外精選智慧顯示器、穿戴式裝置、清掃類家電等產品，祭出最高4,000元的有感折扣。

擁有絕佳手感與質感色系的精品旗艦Xiaomi 12系列，讓媽媽一秒走在時尚最前線，5,000萬畫素三鏡頭相機，擁有Xiaomi ProFocus運動追焦功能、超級夜景拍攝等強大拍攝功能，隨手一鍵拍出零失誤的幸褔瞬間。旗艦機皇Xiaomi 12 Pro售價26,999元，購買即贈Redmi Buds 3；Xiaomi 12直降1,000元，優惠價22,999元；輕旗艦Xiaomi 12X售價16,999元，購買即贈Xiaomi智慧延長線20W快充版。使用小米積分1,000點兌換優惠券，Xiaomi 12系列都可再折1000元。

購買Xiaomi 12系列即享售後「尊享服務6大保證」，可享2年超長保固與6個月內免費螢幕維修一次的尊榮保固，維修期間提供專屬備用機、退換貨及維修免費到府收送、365天在線的VIP客服專線，同時提供12個月內一次保固外免服務費。

擁有潮流繽紛色彩、極致輕薄機身的Xiaomi 11 Lite 5G NE也是母親節送禮的好選擇，搭載追劇超流暢的6.55吋大螢幕、6,400萬畫素三鏡頭相機，共有糖果藍、蜜桃粉、薄荷綠、雪花白、松露黑等5色。Xiaomi 11 Lite 5G NE直降2,700元，8GB+256GB最低入手價8,999元，8GB+128GB最低7,999元。

影音娛樂、追劇必備的小米智慧顯示器 P1 50型直降3,000元，最低入手價11,699元；小米智慧顯示器 65型直降1,000元，最低入手價18,199元；小米智慧顯示器 P1 55型2,500元，最低入手價14,199元。

守護媽媽健康的小米手表運動版直降600元，最低入手價2,495元；Redmi手表2 Lite直降100元，最低入手價1,395元。運動或做家事時少不了音樂陪伴，Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機直降300元，最低入手價1,195元；Redmi Buds 3直降100元，優惠價845元。

省時又省力的智慧清掃家電可為媽媽分憂解勞，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版直降2,000元，最低入手價11,695元；Xiaomi空氣循環淨化器直降2,000元，最低入手價9,195元。