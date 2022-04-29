一年就搶這一天！雅詩蘭黛小棕瓶推買一送一史上最優惠

5月1日，除了是勞動節，更要調好鬧鐘，因為也是雅詩蘭黛的「棕心好友日」，再度於5月1日推出最強的小棕瓶特潤超導全方位修護露，買一送一的特惠組，今年最低價下殺43折，可說是史上最優惠，還有加碼多項優惠。

雅詩蘭黛的小棕瓶，問世於1982年，將臉部肌膚保養轉化為肌膚修護概念，更是夜間修護精華，在2020年時升級為特潤超導全方位修護露，更有效修護肌膚，讓肌膚有8小時抗氧化，72小時保濕，平均每分鐘賣出22瓶以上，還擁有超過30項世界專利修護科技。

在5月1日，雅詩蘭黛推出兩款特惠組，包括買75ml小棕瓶，再送15ml共5瓶，小包裝適合外出使用，原價11,850元，下殺43折特價5,150元；另外買30ml小棕瓶，再送15ml共2瓶，原價5,600元、特價2,800元，適合新手來購買。

5月1日當天還加碼百貨專櫃消費滿6千現折500元（需含至少一件正貨商品），滿8千可成為雅詩蘭黛金卡會員，送千元入會禮，滿1萬再加贈價值2,375元的白金保養系列兩件組。