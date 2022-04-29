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蝦皮購物「5.5超強母親節」專櫃保養4折起、內衣2折起

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
蝦皮購物「5.5超強母親節」寵愛媽咪內外皆美，祭出專櫃保養限時4折起、精品內衣下殺2折起。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「5.5超強母親節」寵愛媽咪內外皆美，祭出專櫃保養限時4折起、精品內衣下殺2折起。圖／蝦皮購物提供

迎接母親節即將到來，蝦皮購物即日起至5月5日祭出「5.5超強母親節」，送上全站299元免運、商城85折與品牌滿千折百等3大優惠，精選熱門母親節禮物與超強折扣，原價39,800元的輝葉垂直律動機限時下殺19,800元、富力森創風擺頭循環扇限時活動價700元有找，再加碼「超狂美妝節」與「來勢胸胸內衣節」。

蝦皮購物攜手美容SPA集團「佐登妮絲」送豪禮，即日起至5月5日上站領免運券並玩蝦皮遊戲「寵愛媽咪寶箱」，即享天天抽紓壓課程與SPA券好禮，總價值高達10萬元。全台超過百家佐登妮絲門市響應母親節，活動期間內蝦皮購物新戶至任一佐登妮絲門市，加入佐登妮絲官方LINE好友並完成指定任務，就送獨家限量禮盒。

蝦皮購物「超狂美妝節」主打母親節禮物必挑的專櫃保養4折起，4月30日前雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露、契爾氏金盞花化妝水2,000有找、SK-ll青春露230ml限時活動價49折2,999元、雪花秀潤燥養膚精華30ml蝦皮獨家旅行組下殺4折。4月29日前消費滿1,500元抽Dyson corrale直捲髮造型器、4月30日消費滿3,000元再抽Dior老花復古鏈帶包，4月30日另加碼超狂1折券等優惠。

5月1日至5月4日「來勢胸胸內衣節」為蝦皮購物年度最大內衣盛典，全站集結曼黛瑪璉、黛安芬、思薇爾、蕾黛絲、LADY、EASY SHOP、三花、CK等品牌祭出獨家優惠，天天瘋撒499元現折50元、滿1,199元享88折神券，再加碼5月3日好穿小褲限時下殺9元，男女生內衣褲、睡衣、塑身衣、泳衣爆品下殺2折起；推薦商品包括黛安芬包覆透氣無鋼圈內衣2件活動價1,500元，曼黛瑪璉專區滿2,000元直享3折、曼黛瑪璉無鋼圈內衣領券優惠價504元，三花透氣舒適休閒襪12雙活動價599元。

蝦皮購物「超狂美妝節」，SK-II青春露4月30日前限時活動價2,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」，SK-II青春露4月30日前限時活動價2,999元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」，SABON沐浴油4月30日前優惠價899元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」，SABON沐浴油4月30日前優惠價899元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月1日至5月4日推出「來勢胸胸內衣節」，黛安芬包覆透氣無鋼圈內衣限時優惠2件活動價1,500元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物5月1日至5月4日推出「來勢胸胸內衣節」，黛安芬包覆透氣無鋼圈內衣限時優惠2件活動價1,500元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」專櫃保養下殺4折起，4月30日消費滿額加碼抽Dior經典包款。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「超狂美妝節」專櫃保養下殺4折起，4月30日消費滿額加碼抽Dior經典包款。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 母親節 佐登妮絲

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