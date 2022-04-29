郭雪芙雪白浴袍照性感曝光！超強美肌的秘密保養法公開

因為演出「華燈初上」而人氣竄升的郭雪芙，甜美形象深受大家喜愛，而最近她曝光一系列小露性感的雪白浴照，露出絕美無瑕的肌膚與完美秀髮，呈現出一種法式慵懶的優雅氣質，而她也曝光自己的保養秘訣，要先從飲食做起，維持低碳、多蔬果，搭配瑜伽、有氧運動，還要持續保持愉快心情，才能散發出正能量。

而郭雪芙近期最愛的保養品，就是嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G、皇家蜂王乳頭皮修護精華。被稱為小金瓶的平衡油，是郭雪芙多年保養的最愛，她表示，在肌膚疲憊、乾燥時，會特別使用平衡油找回穩定膚況，如果要化妝的當天，肌膚比較乾，還會將1～2滴的平衡油，滴入粉底液中，就能讓妝感很服貼。