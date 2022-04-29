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海上愜意時光 沛納海二度聯手Brabus推限量專業潛水表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
沛納海（PANERAI）再度與德國機械品牌BRABUS合作，並帶來一只聯名時計：Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表。圖 / PANERAI提供
沛納海（PANERAI）再度與德國機械品牌BRABUS合作，並帶來一只聯名時計：Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表。圖 / PANERAI提供

遊艇和手表，看似不同的形體與功能，卻都可以和愜意、冒險、精密、複雜產生交集。沛納海（PANERAI）再度與德國機械品牌BRABUS合作，並於2022年帕爾馬國際遊艇展（Palma International Boat Show）帶來一只最新的聯名時計：Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表

過往BRABUS以改裝高級汽車聞名，近年並積極拓展至遊艇領域，並和沛納海分享了對精密、科技、動力與優渥生活風格的熱愛。兩造聯名的腕表屬非常態生產，並隨著BRABUS Shadow 900 Deep Blue奢華日間快艇，一同在2022年帕爾馬國際遊艇展亮相。BRABUS Shadow 900快艇使用了四衝程的賽車引擎，並帶來900匹馬力，可在海上盡情遨遊，寬闊的休憩空間與可選擇的開放式船尾，都預告了一趟與陸地迥異、但同樣樂趣的優渥時光。

而聯名的Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表，首先使用沛納海少見的藍灰配色，與快艇的配色相互應。具有搶眼份量、並兼具輕盈的配戴手感的47毫米鈦金屬表殼，則以直接金屬鐳射燒結（DMLS）技術製造，並搭配堅固與耐腐蝕的CarbotechTM碳纖維無論遊艇、海邊衝浪，都能盡情享樂無須擔憂。

耗時三年研發的全新P.4001/S鏤空機芯，將為表款帶來第二時區與24小時顯示功能，同時三日的動力儲存則可在表背讀取，並感受P.4001/S機芯的剛強風格。除了結合小牛皮與橡膠的複合表帶，表款將另附送一條深藍色橡膠表帶。全球限量200只，訂價則為144萬元。

遊艇和手表，看似不同的形體與功能，卻都可以和愜意、冒險、精密、複雜產生交集。圖 / PANERAI提供
遊艇和手表，看似不同的形體與功能，卻都可以和愜意、冒險、精密、複雜產生交集。圖 / PANERAI提供
工業風格的開放式面盤上，並印有象徵BRABUS的品牌首字母大寫B。圖 / PANERAI提供
工業風格的開放式面盤上，並印有象徵BRABUS的品牌首字母大寫B。圖 / PANERAI提供
三日的動力儲存則可在表背讀取，並感受P.4001/S機芯的剛強風格。圖 / PANERAI提供
三日的動力儲存則可在表背讀取，並感受P.4001/S機芯的剛強風格。圖 / PANERAI提供
PANERAI Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表，限量200只，144萬元。圖 / PANERAI提供
PANERAI Submersible S Brabus Blue Shadow Edition專業潛水腕表，限量200只，144萬元。圖 / PANERAI提供

遊艇 腕表 時區

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