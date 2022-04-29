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確診破萬 瘋外帶！王品21大品牌外帶88折、再送點數
隨著本土確診人數單日破萬，外帶需求大增，王品集團集合旗下21個品牌推「王品打牙祭」外帶活動，即日起至5月31日，外帶自取最高享88折優惠，同品牌消費3次滿額送100點「王品瘋美食APP」瘋點數，或任選3品牌消費滿額，最高送338點瘋點數，三重優惠可併用。
王品集團全台共有21大品牌、283家門店，同步推出外帶優惠。其中，曾創下單日熱銷破千份釜飯紀錄的「藝奇」，選用台灣冠軍馥米加入高湯炊煮，粒粒晶瑩Q彈，覆上炙燒嫩肩骰子牛，外帶自取88折；「青花驕」招牌麻辣鍋也能獨享，椒麻辛香湯底搭配美國牛培根、獨門青花椒貢丸等15種配料，外帶自取88折；新加坡米其林一星「莆田」，餐盒集合雙味海南雞、金絲麥片蝦、酥炒芋心等功夫菜，外帶自取9折。其他品牌優惠可詳見各品牌公告。
此外，搭配「王品瘋美食APP」結帳，除了可享最高8%瘋點數回饋，活動期間，只要於同一品牌外帶3次，每次消費發票金額滿500元，即贈100點瘋點數，1點可折抵消費1元，等於現賺100元；活動每人每日限完成1次，可用於同品牌、不同分店。
喜歡嘗鮮者，只要在王品集團21個品牌中，任選3個品牌外帶滿500元，即贈88點瘋點數；完成後挑戰第二階段任務，任選2個品牌外帶滿500元，再送100點；進入第三階段，任選2個品牌外帶滿500元，加碼送150點，所有任務挑戰成功，共可獲得338點瘋點數。三項任務可消費同品牌。
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